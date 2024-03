PS Plus Extra und Premium: März 2024-Spiele freigeschaltet – Liste der Neuzugänge

Nachdem die PS Plus-Neuzugänge für Extra und Premium in der vergangenen Woche offiziell angekündigt wurden, erfolgte am heutigen Vormittag die Freischaltung.

Einmal mehr können Abonnenten der zwei höheren Stufen allerlei Neuzugänge auf die Konsolen PS4 und PS5 laden, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Welche Games dabei sind, verrät die nachfolgende Übersicht.

PS Plus Extra und Premium im März 2024

Ab sofort können Abonnenten ab der Extra-Stufe Spiele wie “Resident Evil 3” auf die Konsole holen. Gleiches gilt für “Dragon Ball Z: Kakarot” und “NBA 2K24” in der “Kobe Bryant Edition”.

Hinzu kommen Klassiker, auf die Premium-Spieler einen exklusiven Zugriff erhalten. Nachfolgend eine Auflistung.

PlayStation Plus Extra

NBA 2K24: Kobe Bryant Edition (PS4, PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4, PS5)

Resident Evil 3 (PS4, PS5)

LEGO DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4, PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier (PS4, PS5)

Cool Boarders (PS4, PS5)

Gods Eater Burst (PS4, PS5)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS4, PS5)

Wie gewohnt gilt: Die neu hinzugekommenen Spiele stehen nicht zwangsläufig dauerhaft zur Verfügung. Gelegentlich nimmt Sony Extra- und Premium-Bestandteile aus den Bibliotheken.

Damit unterscheiden sich die beiden Stufen von Essential, dessen Spiele langfristig genutzt werden dürfen, wenn sie innerhalb der Monatsfrist in die persönliche PSN-Bibliothek aufgenommen werden.

Welche Essential-Spiele im März dabei sind, verrät der folgende Artikel:

PS Plus Essential, Extra und Premium im April 2024

Gefühlt hat das Jahr erst begonnen. Doch tatsächlich rückt längst der April in greifbare Nähe. Auch der kommende Monat bringt neue PS Plus-Spiele mit und die Termine lassen sich vorhersagen.

Neuzugänge für PS Plus Essential werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Nach diesen zwei Wochen sind Extra und Premium mit einem vergleichbaren Rhythmus an der Reihe.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine für PS Plus im April 2024:

PS Plus Essential im April 2024

Ankündigung: 27. März um 17:30 Uhr

Freischaltung: 2. April um 11 Uhr

PS Plus Extra/Premium im April 2024

Ankündigung: 10. April um 17:30 Uhr

Freischaltung: 16. April gegen 11 Uhr

Sony weicht nur selten von diesem Muster ab, sodass die Terminvorhersagen in der Regel verlässlich sind.

Das bietet PlayStation Plus

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiges Abonnement-Service von Sony, das es PlayStation-Spielern ermöglicht, Online-Multiplayer-Spiele zu spielen, monatlich kostenlose Spiele herunterzuladen und exklusive Rabatte im PlayStation Store zu erhalten.

Seit der Einführung des dreistufigen Modells umfasst die Mitgliedschaft abhängig von der Zahlungsbereitschaft der Kunden deutlich mehr Features, darunter zusätzliche Bibliotheken, Spieltestversionen, das Streaming und mehr.

Unser Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium fasst alle Informationen zum Abodienst und die dazugehörigen Preise zusammen.

