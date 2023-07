Call of Duty Modern Warfare 3: Activision teasert Ankündigung des nächsten Spiels an

Die Enthüllung von "Call of Duty: Modern Warfare 3", so der mutmaßliche Name des diesjährigen Serienteils, rückt näher. Mit der nächsten Season-Ankündigung erhalten Fans weitere Informationen.

Nach den jüngsten Hinweisen kann man getrost davon ausgehen, dass der nächste Teil der „Call of Duty“-Reihe den Namen „Modern Warfare 3“ tragen wird. Der recht offizielle Leak über DMCA-Strikes und spätere Andeutungen untermauern zudem die Gerüchte der vergangenen Monate, nach denen das 2023er „Call of Duty“ eine direkte Fortsetzung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird. Bloomberg zufolge startete die Produktion gar als Premium-Erweiterung für den 2022er-Shooter.

Activision machte deutlich, dass verschiedene Inhalte aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in den Nachfolger übernommen werden können. Das gelte für Operatoren, Waffen und Blaupausen. Einzelheiten zum Transfer gab der Publisher zunächst nicht heraus, verriet aber in einem späteren Tweet, wann es weitere Informationen zu diesem Thema geben wird. Gleiches gilt für Details zur Enthüllung des Shooters, der allerdings nicht beim Namen genannt wurde.

„Haltet Ausschau nach den ersten Details zum [REDACTED]-Reveal-Event während der Season-05-Ankündigung und nach zusätzlichen [Modern Warfare 2]-Übertragungs-Details“, heißt es im Twitter-Post.

Betas wohl im Oktober

Vorangegangenen Gerüchten zufolge wird die vollständige Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ im August erfolgen. Nach der offiziellen Vorstellung soll es eine Beta geben, die derzeit für den Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2023 geplant ist, wie unter anderem Insider Gaming berichtet. Ein zweites Beta-Wochenende werde wenige Tage später vom 12. bis 16. Oktober 2023 stattfinden.

Schon vor der offiziellen Enthüllung des neuen „Call of Duty“-Spiels haben erste Leaks ihren Weg in das World Wide Web gefunden. Demnach werden der Ninja-Perk und die klassische Minikarte in das Spiel zurückkehren. Perks sind auch in Form von Ausrüstungsgegenständen dabei.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Während die Details zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und zu kommenden Spielen noch ausstehen, können sich PlayStation-Spieler immerhin auf einen weiteren Support der Reihe auf ihren Konsolen einstellen.

Vor einigen Tagen unterzeichneten Microsoft und Sony einen Vertrag, der die weitere Veröffentlichung von „Call of Duty“-Spielen auf den PlayStation-Systeme garantiert, sollte es zur Übernahme des Publishers Activision Blizzard kommen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren und umfasst keine anderen Marken.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren