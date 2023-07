Modern Warfare 3: Activision leakt mit DMCA-Strikes und nennt erste Info

"Call of Duty: Modern Warfare 3" wurde Berichten zufolge in DMCA-Strikes des Publishers Activision erwähnt. Konfrontiert wurden damit Twitter-Nutzer, die Bilder des unangekündigten Spiels online geteilt hatten. Ebenfalls ging das Unternehmen auf die Zukunft bestehender Cosmetics ein.

Auch wenn es bislang nicht offiziell bestätigt wurde, hält sich das Gerücht, dass für dieses Jahr die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ geplant ist.

Einen weiteren recht verräterischen Hinweis lieferten in dieser Woche DMCA-Strikes von Activision. Darin verweist der Publisher darauf, dass es sich beim bemängelten „durchgesickerten Inhalt“ um etwas handelt, das dem „unveröffentlichten Videospiel Call of Duty: Modern Warfare 3“ entstammt.

Die DMCA-Strikes erhielten Twitter-Nutzer, die in den vergangenen Tagen Bilder des unangekündigten Shooters teilten. Es wird vermutet, dass sie aus einem internen Test für den Titel stammen.

Offenbar erst als DLC-Veröffentlichung geplant

Zum diesjährigen „Call of Duty“ ist bisher recht wenig bekannt. Im Februar behauptete die englischsprachige Publikation Bloomberg, dass Activision ursprünglich das Ziel verfolgte, in diesem Jahr eine große „Modern Warfare 2“-Erweiterung zu veröffentlichen, bevor der DLC in ein vollständiges Spiel umgewandelt wurde.

Unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen hieß es ebenfalls, dass Activisions Pläne für das neue „Call of Duty“ darin liegen, ein Spiel zu entwickeln, das sich „wie eine eigenständige Vollpreisveröffentlichung und gleichzeitig wie eine Erweiterung von Modern Warfare 2“ anfühlt.

Während die offizielle Bestätigung noch aussteht, sind Leaks und Andeutungen in der Regel ein ziemlich zuverlässiger Hinweis darauf, dass es bald gesicherte Informationen geben wird. Zunächst dürften allerdings noch einige weitere Hinweise die Runde machen, bevor Activision den Termin der offiziellen Ankündigung verrät.

Inhalte können übertragen werden

In einem anderen Tweet machte Activision mehr oder weniger deutlich, dass bestimmte Inhalte aus „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in das diesjährige „Call of Duty“ übertragen werden können.

So fragte der Publisher kurzerhand: „Sollen MW2 Operatoren, Waffen und Blaupausen in Call of Duty 2023 übernommen werden?“, woraufhin eine Umfrage durchgeführt wurde, bei der die einzigen Optionen „Ja“ und „Ja, wann wird es enthüllt?“ waren.

Dies deutet darauf hin, dass die Cosmetics, die Spieler im aktuellen Teil nutzen, auch im nächsten Teil der Reihe zum Einsatz kommen können. Weitere Einzelheiten gibt es zu diesem Thema noch nicht.

Fest steht: Auch PlayStation-Spieler gehen in den kommenden Jahren nicht leer aus. Nachdem sich Microsoft weitgehend gegen die weltweiten Regulierungsbehörden durchsetzen konnte, steht die Übernahme von Activision Blizzard bevor. Ein Vertrag zwischen Sony und Microsoft sieht vor, dass die „Call of Duty“-Spiele mindestens zehn Jahre lang auf der PS5 und deren Nachfolger verweilen werden.

