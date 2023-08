Modern Warfare 3: Beta wohl zuerst auf PlayStation-Konsolen

Die Beta von "Call of Duty: Modern Warfare 3" wurde zwar noch nicht angekündigt. Aber es sieht danach aus, dass PlayStation-Spieler in diesem Jahr noch einmal eine Sonderrolle spielen werden.

Trotz der bevorstehenden Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft müssen bestehende Verträge erfüllt werden. Das gilt nicht zuletzt für den Marketing-Deal zwischen Activision Blizzard und Sony, der PlayStation-Spielern in den vergangenen Jahren die Möglichkeit bot, früher in die Betas der Shooter einzusteigen.

Auch im Fall von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird diese Möglichkeit offenbar genutzt. Während die offizielle Ankündigung der Testphase noch aussteht, lassen sich einem arabischen Trailer, der auf dem PlayStation-Youtube-Kanal veröffentlicht wurde, erste Hinweise entnehmen.

Demnach ist tatsächlich eine Beta zum kommenden Shooter geplant. Und einmal mehr können sich PlayStation-Spieler zuerst daran beteiligen. Die Termine und Teilnahmemöglichkeiten werden voraussichtlich in dieser Woche angekündigt.

Modern Warfare III Beta will be available first on PlayStation (img via Sony Arabic YT channel/@BKTOOR_) pic.twitter.com/kD5kflPUH3 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 11, 2023

Auch kommende Spiele für PlayStation

Bei den ab 2024 erscheinenden Spielen der „Call of Duty“-Reihe wird sich die Situation ändern. „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist laut Gerichtsdokumenten der letzte Titel im Rahmen von Sonys langjähriger Marketingvereinbarung. Eine Erneuerung ist aufgrund der bevorstehenden Übernahme des Publishers im Grunde ausgeschlossen.

Die Veröffentlichung kommender „Call of Duty“-Spiele auf den PlayStation-Konsolen ist hingegen gesichert: Nach monatelangen rechtlichen und behördlichen Anfechtungen gab Xbox bekannt, dass Microsoft und PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, um „Call of Duty“ nach der Übernahme von Activision Blizzard auf der PlayStation zu belassen.

Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare 3“ im November dieses Jahres für Konsolen und PC. Nachdem hinter den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One zunächst ein Fragezeichen stand, wurde offiziell bestätigt, dass auch Inhaber der Last-Gen-Hardware in den Genuss des Titels kommen werden.

Eine Neuerung gibt es an anderer Stelle. So sind Besitzer des Vorgängers von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erstmals in der Lage, viele Errungenschaften und Inhalte aus dem Vorgänger in den neuen Shooter zu übernehmen. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema sind in dieser Meldung zusammengefasst.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ kommt am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Weitere Informationen zum neuen Shooter werden am 17. August 2023 veröffentlicht.

