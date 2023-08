Modern Warfare 3: Sieben Studios an der Entwicklung beteiligt

An der Entwicklung von "Call of Duty: Modern Warfare 3" sind nicht weniger als sieben Studios beteiligt. In einem neuen Steam-Eintrag werden sie beim Namen genannt.

Activision hat in der vergangenen Woche nach monatelangen Gerüchten und Leaks die Entwicklung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ bestätigt. Es ist eine direkte Fortsetzung des 2022 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

Die erweiterte Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird am 17. August 2023 erfolgen. Doch schon heute liefert die inzwischen freigeschaltete Steam-Seite des Shooters ein weiteres Detail. Genannt werden dort die Studios, die an der Entwicklung des diesjährigen „Call of Duty“ beteiligt sind.

Diese Studios sind dabei

Neben Infinity Ward arbeiten demnach Sledgehammer Games, Beenox, Raven Software, Treyarch und weitere Studios an „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Während die einzelnen Tätigkeitsfelder nicht benannt wurden, könnte Treyarch beispielsweise an den Zombies mitwirken, während Beenox wie schon bei früheren Titeln an der PC-Version arbeitet.

Die beteiligten Studios in der Übersicht:

Sledgehammer Games

Treyarch

Infinity Ward

Beenox

Raven Software

High Moon Studios

Demonware

Raven Software wiederum wird wahrscheinlich an der neuen „Warzone“-Karte Hand anlegen, die angeblich im Dezember erscheinen soll. High Moon dürfte wie gewohnt als Support-Studio in Erscheinung treten. Die Beteiligung von Demonware wird sich wahrscheinlich auf das Matchmaking und die Statistiken in „Call of Duty“ konzentrieren.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ kommt am 10. November 2023 auf den Markt. Während die PC-Version mit dem Steam-Eintrag bestätigt ist, wurden die unterstützten Konsolen noch nicht beim Namen genannt. Zumindest die PS5 und Xbox Series X/S sind eine sichere Sache.

Neu in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist unter anderem die Möglichkeit, die Errungenschaften des Vorgängers in das neue Spiel zu übernehmen, darunter Operatoren und Operator-Skins. Weitere Details zum Transfer halten wir in dieser Meldung parat.

