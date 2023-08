Modern Warfare 3: Vault Edition, Early Access, Zombies und mehr – Neue Infos und Leaks

Nachdem „Call of Duty: Modern Warfare 3“ kürzlich mit einem ersten Trailer, dem Termin und einigen rudimentären Informationen angekündigt wurde, folgt am heutigen Abend ab 19:30 Uhr in „Call of Duty: Warzone“ die vollständige Enthüllung des Shooters. Doch schon im Vorfeld kam es zu einem weiteren Leak.

Inbegriffen sind Informationen zu den Vorbesteller-Belohnungen und Bonus-Inhalten der Vault Edition von „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Sie scheinen zu bestätigen, dass Spieler, die die Vault Edition vorbestellen, einen frühen Zugriff auf die Kampagne des Spiels erhalten.

Schon die digitalen Vorbestellungen von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ aus dem vergangenen Jahr wurden mit einen frühzeitigen Zugang zur Kampagne belohnt, sodass dieser Bonus auch bei der Fortsetzung als wahrscheinlich gilt.

Die Vault Edition wird außerdem einen frühzeitigen Zugang zur offenen Beta des Spiels enthalten, die voraussichtlich zuerst für PlayStation-Konsolen erscheinen wird, sowie einen BlackCell Battle Pass und einige Operator Packs.

BREAKING: Modern Warfare III Vault Edition content revealed via game files Campaign Early Access Confirmed

Preorder for Early Beta Access 2 New Weapon Vaults

New Operator Skins

BlackCell returns (images via @HeyImAlaix) pic.twitter.com/JOOjv5wU7v — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2023

Auch Zombies sind wieder dabei

Doch nicht nur Gerüchte und Leaks liefern vorzeitige Informationen. Im Vorfeld der heutigen Enthüllung versprach Activision ganz offiziell „das bisher größte Zombies-Angebot“.

Außerdem werde der Titel „neue offene Kampfmissionen in der Kampagne, neue Kampfwesten und ein Perk-System zur Anpassung des Multiplayer-Operators, neue Tac-Stance-Bewegungen, neue After-Market-Teile für unvergleichliche Gunsmith-Anpassungen und mehr“ enthalten.

Im weiteren Verlauf äußerte sich Activision zum Hub: „Beginnend mit Modern Warfare 2 und Warzone, und jetzt mit Modern Warfare 3 und darüber hinaus, können die Spieler all ihre Inhalte an einem Ort navigieren – wir nennen ihn Call of Duty HQ – was es einfacher macht, das Spiel und die Modi auszuwählen, die man spielen möchte.“

Vorherigen Berichten zufolge ist es ebenfalls geplant, dass das Spiel remasterte Versionen aller Multiplayer-Karten aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ von 2009 enthalten wird.

Nach einer Reihe von Leaks sorgte Activision in der vergangenen Woche für die formelle Ankündigung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Der Shooter wird am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht.

