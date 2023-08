Modern Warfare 3: Alle Launch-Maps sind aus dem ersten MW2 – Gerücht

Bevor das neue „Call of Duty“ am 17. August enthüllt wird, haben uns ein paar Gerüchte erreicht. Eines davon: Alle Launch-Karten des Multiplayers stammen aus dem 2009 veröffentlichten „Modern Warfare 2“-Ableger. Viele der Map-Klassiker sollen also in überarbeiteter Form zurückkehren.

Es wäre das erste Mal, dass ein Ableger der Shooter-Reihe mit ausschließlich altbekannten Maps erscheinen würde. Für viele Fans wäre es sicherlich eine Freude, beliebte Karten wie Afghan, Terminal oder Highrise wiederzusehen. Andererseits würde es sicherlich auch Kritik hageln, wenn das Game ohne auch nur eine einzige neue Map herauskommt. Schließlich sprechen wir von einem Premium-Release zum Vollpreis.

Wohl mit Map-Voting

Diese Behauptung stammt jedenfalls vom Twitter-Nutzer el_bobberto. Er hat darüber hinaus noch weitere Infos zu „Modern Warfare 3“ bekanntgeben. So behauptet er in einem seiner Beiträge: Das beliebte Map-Voting soll wieder enthalten sein. Somit hätten die Spieler vor Beginn eines Matches die Möglichkeit, für eine von zwei Maps zu voten.

Hier der Beitrag:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zudem soll auch die klassische Minimap ihr Comeback feiern. Auf ihr werden die Spieler als rote Punkte angezeigt, sobald sie einen Schuss abgeben. Dadurch lassen sich Gegner leicht erkennen und ausfindig machen. Infinity Ward entfernte diese Funktion im aktuellen Ableger, weil sie Spieler für das Abfeuern ihrer Waffe nicht bestrafen wollten.

Weitere Meldungen zu „Modern Warfare 3“:

Besitzer von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ können übrigens die meisten Inhalte in den Nachfolger übertragen. Dazu zählen alle Operatoren samt Skins, Waffen inklusive Aufsätze und Tarnungen sowie andere kosmetische Gegenstände.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren