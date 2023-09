Modern Warfare 3: Alterseinstufung deutet auf eine kontroverse Mission hin

Das Entertainment Software Rating Board hat eine Alterseinstufung für „Call of Duty: Modern Warfare 3“ vorgenommen. In den Vereinigten Staaten und Kanada wird sich der Shooter an Spieler mit einem Mindestalter von 17 Jahren richten.

Die Beschreibung liest sich erst mal nicht ungewöhnlich: Mitglieder einer Spezialeinheit wollen einen globalen Krieg verhindern. In militärischen Missionen greifen die Spieler zu Maschinengewehren, Schrotflinten und Raketenwerfern. Dabei kommt es zu Schießereien und Explosionen – das Übliche halt.

Es kommen aber noch heftigere Szenen vor. Die nachfolgende Passage deutet nämlich unter anderem auf eine Mission hin, die an „No Russian“ erinnert. In dieser Mission aus dem 2009 veröffentlichten „MW2“ schießen Terroristen am Flughafen von Moskau auf Zivilisten. Die internationale Version ermöglichte es dem Spieler sogar, selbst zu feuern. Deshalb entstand eine heftige Debatte bezüglich extremer Gewalt in Videospielen.

Zivilisten werden angegriffen

So werden die kontroversen Missionen beschrieben: „Einige wenige Sequenzen zeigen intensivere Gewalttaten: Terroristen übernehmen ein Flugzeug; Terroristen (als Polizisten und Sanitäter verkleidet) erschießen fliehende Zivilisten in einer Stadionhalle; Flugpassagiere werden in einem Flugzeug erschossen; Gefangene werden in einer Zelle erschossen.“

Nachfolgend ist vom Zombie-Modus die Rede, der kürzlich mit einem cinematischen Trailer präsentiert wurde. Hierbei wird es zu Enthauptungen und Zerstückelungen kommen.

Zum Abschluss beschreibt die ESRB noch einen skurrilen Finisher-Move: Der Operator bläst den Marihuana-Rauch einer Bong in das Gesicht des Gegners. Im Übrigen sind auf Abzeichen und Outfits Cannabis-Symbole und Raucherdarstellungen zu sehen.

Weitere Meldungen zu „Modern Warfare 3“:

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ kann als Cross-Gen-Bundle im PlayStation Store vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

Darüber hinaus kommt der Shooter auch für Xbox Series X/S, Xbox One und PC heraus. Release-Tag ist der 10. November.

