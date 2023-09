Modern Warfare 2 & Warzone 2: Lara Croft ist jetzt ein Operator

Am vergangenen Samstag kam das Operator Bundle mit Lara Croft in den Shop. Um darauf aufmerksam zu machen, stellte Activision einen kurzen Trailer bereit. Zudem haben wir für euch aufgelistet, was im Bundle alles drin steckt.

Im Ingame-Shop von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ ist jetzt Lara Croft verfügbar. Die „Tomb Raider“-Heldin wurde bereits vor Beginn der aktuell laufenden Season angeteasert. Nun sprintet sie über die Schlachtfelder des Multiplayers sowie durch Al-Mazrah.

Inhalt des Lara Croft Operator Bundles

Sie ist Bestandteil eines Bundles, das sich aus folgenden Inhalten zusammensetzt:

„Ice Axe“ Nahkampfwaffe

„Mythic Defender“ SMG

„March-5“ Doppelpistolen

Ein Fahrzeug-Skin namens „Tomb Buggy“

Der Finishing Move „Play for Sport“

Ein Ladebildschirm

Ein Sticker

Ein Emblem

2400 CoD-Points werden von euch verlangt, um das Bundle freizuschalten. Umgerechnet sind das 19,99 Euro.

Neue Operator gibt es regelmäßig. Mit Lara hat jetzt allerdings eine der ikonischsten Videospielfiguren das „Call of Duty“-Franchise betreten. Seit 1996 macht die britische Archäologin die Videospielwelt unsicher. Über 15 Ableger sind seitdem erschienen. Doch nicht nur auf den Konsolen, sondern auch auf der Leinwand war Lara Croft zu sehen. In zwei Filmen wurde sie von Angelina Jolie verkörpert, im Reboot aus dem Jahr 2018 dann von Alicia Vikander.

In der Vergangenheit hatten bereits andere bekannte Gesichter in „Call of Duty“ ihren Auftritt. Zum Beispiel die Action-Helden John Rambo und John McClane. Außerdem sind neulich die Rapper Nicki Minaj und 21 Savage hinzugekommen, womit Activision das 50-jährige Bestehen des Hip Hops feierte. Auch Snoop Dogg gesellte sich hinzu, der allerdings schon vor längerer Zeit einen Auftritt hatte.

Wie sich Lara Croft auf dem Schlachtfeld macht, zeigt folgender Trailer. Eine interessante Anmerkung: Ihr Satz „it’s gonna be a real pleasure to shut you up“ stammt aus „The Angel of Darkness“. Dieser Ableger aus dem Jahr 2003 bekam überwiegend schlechte Wertungen, weshalb die Reihe von Core Design an Crystal Dynamics weitergereicht wurde.

