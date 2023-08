Call of Duty: Neue KI-Überwachung soll toxisches Verhalten bekämpfen

Zukünftig soll in "Call of Duty" ein neues KI-Tool für einen friedlichen Sprach-Chat sorgen. Wie das genau funktioniert, erklären wir im Artikel.

ToxMod ist Activisions neuestes Mittel, um asoziales Verhalten im Voice-Chat zu bekämpfen. Dahinter steckt ein KI-Programm, das gesprochene Worte in Echtzeit analysieren und Beschimpfungen erkennen kann. Fortschrittliche maschinelle Lernmodelle kommen hierbei zum Einsatz.

Umstände werden berücksichtigt

Das Tool soll so intelligent sein, dass es die Intention einer Aussage beurteilt. Bewertet wird das anhand der Stimmlage, den Emotionen und dem Kontext des Gesprächs. Erkennt das System eine negative Absicht, droht aber nicht direkt eine Sperre. Stattdessen informiert die KI einen Moderator, der über einen möglichen Bann entscheidet.

Wegen dieser neuen Technologie hört Activision in Zukunft alle Gespräche mit. Anders ist eine ordentliche Moderation wohl nicht möglich. Die Verantwortlichen versprechen jedenfalls, keinerlei eurer Daten zu missbrauchen. Trotzdem machen sich hier natürlich viele User wegen des Datenschutzes Sorgen. Um dieser Maßnahme aus dem Weg zu gehen, seid ihr gezwungen, den Sprachchat komplett auszuschalten.

Die bereits vorhandende textbasierte Filterung wird damit ergänzt. Zudem gibt es weiterhin das Meldesystem, über das ihr bestimmte Spieler melden könnt. Für die vielen Cheater ist wiederum die Software Ricochet zuständig, die letzten Monat 14.000 Betrüger innerhalb eines Tages gebannt hat.

In Nordamerika ist eine Beta-Version von Toxmod ab sofort verfügbar. Betroffen sind „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“. Alle anderen Kontinente bis auf Asien sind dann am 10. November dran – also am Release-Tag von „Modern Warfare 3“. Allerdings ist Englisch vorerst die einzige unterstützte Sprache.

Quelle: Activision

