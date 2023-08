Call of Duty: David Vonderhaar verlässt Treyarch nach 18 Jahren

Im „Call of Duty“-Geschäft ist David Vonderhaar eine Größe. Er war 18 Jahre lang bei Treyarech beschäftigt, zuletzt als Studio Design Director, und begleitete die Entwicklung von acht „Call of Duty“-Spielen.

Doch damit ist jetzt Schluss: Wie Vonderhaar auf Linkedin mitteilt, hat er das Studio verlassen. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, sich bei den Fans und Mitarbeitern zu bedanken.

„Heute teile ich mit, dass ich Activision und Treyarch nach unglaublichen 18 Jahren und acht Call of Duty-Spielen verlassen habe“, so Vonderhaar. „Meinen Mitarbeitern bei Treyarch bin ich unendlich dankbar für die Zeit, die wir investiert haben, um unser Handwerk zu verbessern, uns nie auf Erfolgen auszuruhen und uns immer zu fragen, wie wir verbessern können, was wir entwerfen und wie wir es produzieren.“

Im weiteren Verlauf erklärte er: „Vielen Dank an die Call of Duty-Community für ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus. Diese Energie hat unsere Entschlossenheit als Studio und als Einzelpersonen oft beflügelt. Ich werde immer dankbar sein für die Möglichkeit, mit so vielen von euch direkt online und persönlich zu interagieren. Diese Energie wird immer ein großer Teil von mir sein.“

Noch unbekanntes Projekt in Arbeit

Vonderhaar wird der Spielebranche erhalten bleiben und arbeitet an einem noch unbekannten Projekt, über das noch keine Informationen geteilt werden können. „Aber ich freue mich auf eine seltene und einzigartige Gelegenheit. Ich werde euch so bald wie möglich auf dem Laufenden halten.“

Auch Treyarch meldete sich zum Abgang zu Wort und bedankte sich beim langjährigen Mitarbeiter: „Wir verabschieden uns vom legendären David Vonderhaar, dessen Disziplin, Kreativität und Innovation unsere Spiele von COD 2: Big Red One bis Black Ops Cold War geprägt haben. Seine ikonischen Sätze und bahnbrechenden Ideen werden wir vermissen. Wir freuen uns auf dein nächstes Abenteuer.“

Das erste „Call of Duty“, an dem Treyarch mitwirkte, kam 2005 auf den Markt. Es folgten mehrere erfolgreiche Spiele, zuletzt „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aus dem Jahr 2020. Auch am diesjährigen „Call of Duty: Modern Warfare 3“ wirkt das Studio mit.

