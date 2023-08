Call of Duty Modern Warfare 3: Vault Edition samt Vorbesteller-Boni vorgestellt

Call of Duty Modern Warfare 3:

"Call of Duty: Modern Warfare 3" kann inzwischen vorbestellt werden. Neben der Standardversion steht eine rund 110 Euro teure Vault Edition zur Auswahl.

Activision sorgte am gestrigen Abend für eine umfangreichere Vorstellung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“, über die wir schon in dieser Meldung berichteten. Inzwischen liegen ebenfalls Informationen zu den Editions des Shooters vor.

Besonders hervorgehoben wird die Vault Edition, die mit mehreren digitalen Zusatzinhalten ausgestattet ist, darunter der Season Pass für eine Saison. Alle Editions berechtigen bei einer rechtzeitigen Vorbestellung zum frühzeitigen Zugriff auf die geplante Beta.

Vault- und Standard Editions in der Übersicht

Vault Edition (digital):

Die Vault Edition von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ kostet im PlayStation Store 109,99 Euro und bringt eine Reihe von digitalen Zusatzinhalten mit sich. Vorbesteller können außerdem an der Beta teilnehmen und sich früher in die Kampagne stürzen:

Call of Duty: Modern Warfare 3

Frühzugang zur offenen Beta (Vorbesteller-Bonus)

Frühzugang zur Kampagne (Vorbesteller-Bonus)

Soap-Operator-Paket (Vorbesteller-Bonus): Skin „Maskierter Soap“ Skin „Demaskierter Soap“ Waffenbauplan „Shadow-Belagerung“

Nemesis-Operator-Paket

2 Waffen-Tresore

BlackCell (Eine Saison)

30 zusätzliche Stufensprünge

BlackCell enthält den Battle Pass, den BlackCell Sector, der 1.100 CP enthält, 50 Kampftoken-Stufensprünge und mehr.

Standard Edition (digital):

Falls es hingegen die Standardversion von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ sein soll: Sie schlägt mit 79,99 Euro zu Buche und umfasst:

Call of Duty: Modern Warfare 3

Frühzugang zur offenen Beta (Vorbesteller-Bonus)

Frühzugang zur Kampagne (Vorbesteller-Bonus)

Soap-Operator-Paket (Vorbesteller-Bonus): Skin „Maskierter Soap“ Skin „Demaskierter Soap“ Waffenbauplan „Shadow-Belagerung“



Weitere Einzelheiten zu den Paketen der beiden Editions sind in einem umfangreichen Blogpost auf der offiziellen Webseite von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zusammengefasst.

Physische Editions:

Neben den digitalen Versionen von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ können Spieler auch zu physischen Standardversionen auf Disk greifen, die offenbar auch als Steelbook Editions angeboten werden.

Alle Vorbestellungen gewähren letztendlich einen früheren Zugang zur Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Im weiteren Verlauf des Tests sind allerdings alle Spieler berechtigt, daran teilzunehmen. Weitere Daten und Details werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ kommt am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt.

