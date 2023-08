Call of Duty: Nach dem dritten Akt ist mit Modern Warfare noch lange nicht Schluss

Call of Duty:

Im November erscheint mit "Modern Warfare 3" der neueste Ableger der langlebigen "Call of Duty"-Reihe. Wie Narrative-Director Brian Bloom im Gespräch mit der Washington Post verriet, dürfen wir uns in den nächsten Jahren über weitere "Modern Warfare"-Abenteuer freuen.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint im November 2023.

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen wird uns der im November erscheinende First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in dieser Woche ausführlich vorgestellt.

Im Vorfeld der Präsentation sprach Narrative-Director Brian Bloom im Interview mit der Washington Post über die Zukunft der „Call of Duty“-Serie und wies darauf hin, dass mit „Modern Warfare“ nach dem dritten Akt noch lange nicht Schluss sein soll.

Stattdessen sehen die Entwickler und Autoren der involvierten Studios in den bisherigen Titeln lediglich den Anfang einer neuen Serie beziehungsweise eines neuen Universums.

Vor allem den Charakteren attestiert Bloom das Potenzial für zahlreiche spannende Geschichten, die in kommenden „Modern Warfare“-Titeln erzählt werden könnten.

Ein Premium-Release zum Vollpreis

„Wir denken oft, dass die Entwicklungen der Charaktere immer in eine Richtung verlaufen. Allerdings können sie auch von ihrer Entwicklungsbahn abweichen, rückläufig verlaufen; Menschen können sich weiterentwickeln oder zurückentwickeln“, führte der Narrative-Director aus. „All diese Aspekte bieten einen reichen, fruchtbaren Boden, um Geschichten zu erzählen, und das wird nicht aufhören. Tatsächlich würde ich sagen, dass wir gerade erst anfangen.“

Da zwischenzeitlich das Gerücht die Runde machte, dass „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in Form eines kostengünstigeren Add-ons zu „Modern Warfare 2“ angeboten werden könnte, sorgte Activision diesbezüglich in der vergangenen Woche für Klarheit und wies darauf hin, dass wir es bei „Modern Warfare 3“ mit einem Premium-Release zu tun haben, der zum Vollpreis von 79,99 Euro ins Rennen geschickt wird.

Die Gameplay-Weltpremiere von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erfolgt im Rahmen des Opening Night Live 2023-Events, das am morgigen Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr stattfindet.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird am 10. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Serientypisch wird vor dem Release eine Multiplayer-Beta abgehalten, bei der die PlayStation-Community aufgrund des PR-Deals zwischen Activision und Sony Interactive Entertainment vor allen anderen loslegen darf.

