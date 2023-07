Call of Duty: 90 Millionen Spieler und weitere Activision-Zahlen

Activision Blizzard ist zwar noch immer kein Teil von Microsoft, da die Frist aufgrund von Bedenken der britischen CMA und weiterer Verhandlungen verschoben wurde. Doch zeigen die neusten Finanzzahlen recht deutlich, warum das Xbox-Unternehmen den Publisher in das eigene Unternehmen eingliedern möchte.

Vor allem die „Call of Duty“-Reihe wurde im Quartalsbericht für den Zeitraum von Anfang März bis Ende Juni hervorgehoben. 90 Millionen monatlich aktive Spieler wurden darin zuletzt erreicht, von denen etwa die Hälfte auf mobilen Systemen aktiv waren.

Übergreifend betrachtet sank die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) von Activision im Quartal im Jahresvergleich um zwei Millionen auf 92 Millionen. Nach der Markteinführung von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ waren es Ende 2022 zeitweise 111 Millionen MAUs.

Steigende Umsätze und Gewinne

Der Umsatz von Activision stieg in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent, während das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent zulegen konnte. All dies wurde durch das Wachstum der „Call of Duty“-Franchise angetrieben, so Activision im neusten Finanzbericht.

Die Premium-Verkäufe von „Call of Duty“, von denen die meisten auf das 2022 veröffentlichte „Modern Warfare 2“ entfielen, stiegen im Vergleich zum Vorjahr „stark“, während die Einnahmen im Spiel über DLC und Mikrotransaktionen im zweiten Quartal höher als im ersten Quartal waren.

Laut Activision war die dritte Season „die bisher umsatzstärkste Modern Warfare 2 In-Game-Season, angetrieben durch eine starke Reaktion der Community auf die Gameplay-Verbesserungen und das neue BlackCell Battle Pass-Angebot“.

Das Engagement von „Call of Duty Mobile“ und die dazugehörigen Einnahmen wurden im Vergleich zum Vorjahr als „stabil“ bezeichnet. Die weltweiten Gesamtausgaben der Spieler für „Call of Duty Mobile“ seit dem Start im Oktober 2019 überstiegen im zweiten Quartal drei Milliarden US-Dollar.

Gesamteinnahmen von Activision Blizzard

Insgesamt beliefen sich die Umsätze von Activision Blizzard im vergangenen Quartal auf 2,2 Milliarden Dollar, 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Nettoeinkommen wird mit 587 Millionen Dollar angegeben, was im Jahresvergleich einem Zuwachs von 110 Prozent entspricht.

Aufgeschlüsselt nach Plattformen wurden im ersten Halbjahr zwei Milliarden Dollar im Mobile-Segment, 1,26 Milliarden Dollar im PC-Bereich und 1,2 Milliarden Dollar im Konsolenbereich umgesetzt.

Das Unternehmen betonte außerdem, dass man bis zum 30. Juni 2023 ganze 356 Millionen monatlich aktive Nutzer bei Activision, Blizzard und King zählen konnte. King hatte mit 238 Millionen die meisten User.

Offen ist, wie sich die Zahlen nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft entwickeln. Der „Call of Duty“-Publisher weigerte sich bisher hartnäckig, die Reihe in den Xbox Game Pass aufnehmen zu lassen, während Microsoft ein großes Interesse daran hat, das eigene Abo-Angebot mit dem Shooter zu stärken. Damit wäre schon ein Zugriff für wenige Euro möglich.

Fest steht immerhin: Mit der Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Sony und Microsoft ist sichergestellt, dass der „Call of Duty“-Reihe nicht das Schicksal einiger Bethesda-Marken ereilt, die direkt nach der Übernahme durch Microsoft exklusiv gemacht wurden.

