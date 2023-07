Lost Soul Aside: Trailer von der ChinaJoy 2023 – keine PS4-, dafür PC-Version

An diesem Wochenende fand in Shanghai die ChinaJoy 2023 statt, wo unter anderem Sony anwesend war. Unter anderem präsentierte der PlayStation-Hersteller einen neuen Trailer zu "Lost Soul Aside".

"Lost Soul Aside" ist noch immer in Entwicklung.

Seit mehreren Jahren arbeitet das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games an „Lost Soul Aside“. Das ist ein actionreiches Rollenspiel, das sich bisher für PS5 und PS4 in Arbeit befand.

PS4-Version wohl gestrichen

Weil aber in der Beschreibung des neuen Trailers keine Rede mehr von einer Old-Gen-Version ist, wurde diese vermutlich eingestellt. Dafür haben die Verantwortlichen eine PC-Version bestätigt, wofür sie mit Nvidia kooperieren.

Das Projekt ist Bestandteil der „China Hero Project“-Initiative, mit der Sony chinesische Videospielproduktionen fördert. Im November 2022 berichteten wir dann, dass Sony Interactive Entertainment als Publisher agiert.

Offensichtlich haben sich die Entwickler von „Final Fantasy“ und „Devil May Cry“ inspirieren lassen. Ihr taucht in eine Fantasy-Welt ein, in der zwei Königreiche um die Weltherrschaft kämpfen. Jahre später tauchen plötzlich Monster auf, die Jagd auf die Menschen machen. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel und geht dem Geheimnis der Monster auf die Spur.

Versprochen wird ein einzigartiges Kampfsystem, eine überzeugende Handlung und eine prächtige Grafik. Für Letzteres greift das Entwicklerteam auf die Unreal Engine 4 zurück.

Schaut euch nun den Trailer von der ChinaJoy 2023 an:

Sieben Jahre nach dem ersten Trailer steht immer noch kein Erscheinungsdatum fest. Wann genau ihr spielen dürft, ist also weiterhin offen. Gestartet wurde die Produktion übrigens von einer einzigen Person, was die lange Entwicklungszeit erklärt.

