Lost Soul Aside: Rollenspiel für die PS5 bestätigt – Weiterhin kein Termin

Am heutigen Donnerstag Morgen fand in China eine PlayStation-Pressekonferenz statt, die genutzt wurde, um verschiedene PlayStation-Projekte aus dem Reich der Mitte zu präsentieren.

Zu den vorgestellten Titeln gehörte unter anderem das von Ultizero Games entwickelte Rollenspiel „Lost Soul Aside“, das im Rahmen des „PlayStation China Hero Projects“ bereits im Jahr 2018 angekündigt wurde. Nachdem bisher nur eine Umsetzung für die PlayStation 4 bestätigt wurde, kündigten die Macher von Ultizero Games im Rahmen der PlayStation China-Pressekonferenz an, dass „Lost Soul Aside“ auch für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

„Lost Soul Aside“ wird im Jahr 2022 erscheinen. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher leider nicht genannt. Stattdessen heißt es seitens Ultizero Games lediglich: „Wir freuen uns, heute offiziell bekannt zu geben, dass Lost Soul Aside auch für die PlayStation 5 verfügbar sein wird. Wir hoffen, dass Sie sich auf das Spiel freuen und freuen uns über eure anhaltende Unterstützung.“

In „Lost Soul Aside“ verschlägt es den Spieler in eine geheimnisvolle Welt, in der zwei Mächte in einem langen Konflikt um die Vorherrschaft rangen. Einige Jahre nach dem Ausbruch des Krieges tauchten Monster auf und begannen damit, wahllos Menschen zu jagen und zu töten.

Ihr steht in „Lost Soul Aside“ vor der Aufgabe, diesem mysteriösen Umstand auf den Grund zu gehen und die Gefahr, die von dieser Bedrohung ausgeht, ein für alle Mal zu bannen.

We are happy to officially announce today that Lost Soul Aside is also coming to PlayStation 5. We hope you look forward to game and we appreciate your continued support. pic.twitter.com/S8CKz14rec

— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) April 29, 2021