Lost Soul Aside: Ein umfangreiches Gameplay-Video und frische Screenshots zum RPG

Bereits im Jahr 2018 kündigte das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games die laufenden Arbeiten am Rollenspiel „Lost Soul Aside“ an.

Dieses entsteht im Rahmen des „PlayStation China Hero Projects“ für die PlayStation 4 und sollte ursprünglich schon im vergangenen Jahr veröffentlicht werden. Aus diesem Vorhaben wurde allerdings nichts. Als kleines Trostpflaster bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von Ultizero Games nun aber zumindest mit frischen Eindrücken aus ihrem neuesten Projekt.

18 Minuten frischer Spielszenen aus dem Rollenspiel

Zum einen stellte das Studio via Twitter vier neue Screenshots zu „Lost Soul Aside“ zur Verfügung, die ihr euch in unserer Galerie anschauen könnt. Hinzukommt ein umfangreiches neues Gameplay-Video mit einer Laufzeit von 18 Minuten, das euch einen ausführlichen Blick auf das Rollenspiel ermöglicht. Aktuellen Planungen zufolge wird „Lost Soul Aside“ nun im kommenden Jahr für die PlayStation 4 veröffentlicht.

In „Lost Soul Aside“ verschlägt es euch in eine fantastische Welt, in der zwei Königreiche in einem langen Krieg um die Vorherrschaft ringen. Einige Jahre nach dem Ausbruch des Krieges tauchten Monster auf und begannen damit, wahllos Menschen zu jagen und zu töten.

Eure Aufgabe wird in „Lost Soul Aside“ darin bestehen, der geheimnisvollen Macht hinter den Monsterausbrüchen auf den Grund zu gehen und die Gefahr ein für alle Mal zu bannen.

