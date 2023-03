The Last of Us: Hat die Messlatte für Verfilmungen höher gelegt, so der Regisseur von Ghost Of Tsushima

The Last of Us:

In einem Interview war Chad Stahelski, der Regisseur der "Ghost of Tshushima"-Verfilmung, voll des Lobes für die HBO-Serie zu "The Last of Us". Seiner Meinung nach gelang es mit der Serie, die Messlatte höher zu legen und Videospielverfilmungen von einem alten Fluch zu befreien.

Die HBO-Serie zu "The Last of Us" begeisterte Fans wie Kritiker.

Zuletzt verging kaum eine Woche, in der uns keine Erfolgsmeldung zur HBO-Serie zu „The Last of Us“ erreichte. Eine Entwicklung, die natürlich auch an Chad Stahelski nicht unbemerkt vorbeiging.

In einem Interview, das vom „Post Credit“-Podcast geführt wurde, kam Stahelski auf die TV-Serie zu sprechen und vertrat den Standpunkt, dass die Zeiten, in denen Videospielverfilmung zurecht einen zweifelhaften Ruf genossen, mit „The Last of Us“ endgültig vorbei sind. Demnach habe die HBO-Serie die Messlatte für Videospielverfilmungen spürbar höher gelegt.

Auch für Stahelski ergeben sich daraus ganz neue kreative Herausforderungen. Bekanntermaßen arbeitet der 54-jährige US-Amerikaner derzeit als Regisseur an gleich zwei Videospielverfilmungen: „Ghost of Tsushima“ und „Rainbow Six“.

Spannende Geschichte für Ghost of Tsushima versprochen

„Ich hoffe, dass The Last of Us kommende Videospieladaptionen erstrahlen lässt“, ergänzte Stahelski und versprach noch einmal, dass die Verfilmung von „Ghost of Tsushima“ mit einer spannenden Geschichte aufwarten wird.

Stahelski dazu: „Rainbow Six, Ghost of Tsushima, daran arbeite ich. Beides sind fantastische Projekte, von denen ich wirklich hoffe, dass sie verwirklicht werden. Aber Ghost… es hat eine erstaunliche Geschichte. Es ist der Anti-Samurai-Samurai-Film. Es hat großartige Themen.“

Näher ins Detail ging der Regisseur bezüglich der Handlung des „Ghost of Tsushima“-Films leider nicht. Wie sich zuletzt abzeichnete, werden wir uns auch noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, bis mit den ersten Details und Eindrückenden aus der Verfilmung des Sucker Punch-Hits zu rechnen ist.

Laut Staheleski gibt es aktuell nämlich noch verschiedene kreative Aspekte zu besprechen. Fest stehe allerdings schon jetzt, dass sich die Anhänger von „Ghost of Tsushima“ auf „ein besonderes Projekt einstellen dürfen, das eine epische Samurai-Atmosphäre erzeugt“. Um dieses Ziel zu erreichen, wird bei der Umsetzung des Films auf modernste Technologien zurückgegriffen.

