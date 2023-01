Ghost of Tsushima: Kinofilm lässt noch länger auf sich warten

Ghost of Tsushima:

Der Regisseur Chad Stahelski hat große Lust auf den geplanten "Ghost of Tsushima"-Film. Allerdings gibt es hier noch einiges zu klären, weshalb der Streifen wohl noch einige Zeit auf sich warten lässt.

"Ghost of Tsushima" kommt zu einem unbekannten Zeitpunkt auf die Leinwand.

In einem aktuellen Interview sprach Chad Stahelski begeistert von der Verfilmung des Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“. Er sei sehr interessiert, dieses Projekt als nächstes anzugehen.

Stahelskis Favorit

„Ghost of Tsushima wäre mein Favorit für das nächste Projekt. Ohne in krasse Details zu gehen, ist es etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Wir haben ein wirklich tolles Drehbuch. Wir haben ein wirklich gutes kreatives Team dahinter“, schwärmt der Filmregisseur.

Die Dreharbeiten sind allerdings noch nicht ins Rollen gekommen. Stahelski erklärt den aktuellen Prozess folgendermaßen: „Es geht nur darum, die geschäftlichen Dinge unter Dach und Fach zu bringen. Es ist ein wenig im Fluss, wo jeder versucht, den Deal zu straffen, um alles zum Laufen zu bringen und sicherzustellen, dass wir das Beste daraus machen.“

Gerade von seiner kreativen Seite aus gibt es „eine Menge Dinge“, die noch geklärt werden müssen. Deshalb lässt der Film wohl noch einige Zeit auf sich warten. Zumindest an Leidenschaft scheint es aber nicht zu mangeln.

Schließlich bezeichnet der 54-jährige Amerikaner den geplanten Film als „ein besonderes Projekt“. Alle im Team haben laut ihm Lust, die „epische Samurai-Atmosphäre zu erzeugen“. Dafür seien neue Technologien geplant, auf die Stahelski nicht näher eingeht.

Der nächste Blockbuster von Chad Stahelski startet am 24. März dieses Jahres in den Kinos. Gemeint ist natürlich „John Wick: Kapitel 4“, das den Kampf des titelgebenden Auftragkillers gegen die Hohe Kammer thematisiert.

