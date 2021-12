Ghost of Tsushima: Arbeiten an der Verfilmung noch in einem frühen Stadium

Ghost of Tsushima:

Bekanntermaßen wird aktuell an einer Verfilmung des Samurai-Abenteuers "Ghost of Tsushima" gearbeitet. Wie Chad Stahelski in einem aktuellen Interview einräumte, befinden sich die Arbeiten an dem Film allerdings noch in einem frühen Stadium. Dementsprechend sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Details und Eindrücken rechnen.

"Ghost of Tsushima" nimmt Kurs auf die Welt der Filme.

Bereits im vergangenen Jahr wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass zukünftig verstärkt TV-Serien und Filme zu den beliebtesten PlayStation-Marken angeboten werden sollen.

Den Anfang macht die Verfilmung zu Naughty Dogs Action-Hit „Uncharted“, die ab dem 18. Februar 2022 in den hiesigen Kinos zu sehen sein wird. Darüber hinaus wurde im Frühjahr bekannt gegeben, dass an einem Film auf Basis des Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ gearbeitet wird. Abgesehen von der Tatsache, dass die Verfilmung des Sucker Punch-Titels von Chad Stahelski („John Wick“) inszeniert wird, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt.

Die Verantwortlichen möchten sich die nötige Zeit nehmen

Und dabei wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Wie Chad Stahelski in einem aktuellen Interview anmerkte, befinden sich die Arbeiten an der „Ghost of Tsushima“-Verfilmung nämlich noch ein einem recht frühen Stadium. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versicherte der Director hinter dem Film zudem, dass man sich die nötige Zeit nehmen wird, um eine Verfilmung zu realisieren, die die Fans zufriedenstellen wird.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima:

„Sie wissen, wie Videospieladaptionen funktionieren können. Also nehmen wir uns Zeit und machen es richtig. Wir arbeiten sehr eng mit den Spieleentwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass wir das Tolle daran festhalten“, so Stahelski, der „Ghost of Tsushima“ laut eigenen Angaben mehrfach durchgespielt und den Titel von Sucker Punch sehr genossen hat.

„Ghost of Tsushima“ erschien zunächst exklusiv für die PlayStation 4, ist mittlerweile aber auch in Form eines technisch aufpolierten Director’s Cut für die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren