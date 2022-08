Ghost of Tsushima-Film: Andrew Koji bringt sich als Darsteller von Jin Sakai ins Gespräch

Ghost of Tsushima-Film:

Bekanntermaßen wird auch das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" den Weg auf die große Leinwand finden. Während noch unklar ist, wer Jin Sakai verkörpern wird, bringt sich der Schauspieler Andrew Koji als möglicher Darsteller des Protagonisten ins Gespräch.

Es wird an einem Kinofilm zu "Ghost of Tsushima" gearbeitet.

Vor einigen Monaten bestätigten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment noch einmal, dass verschiedene erfolgreiche PlayStation-Marken in Form von Kinofilmen und TV-Serien umgesetzt werden sollen.

Darunter das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“. Der Kinofilm zu „Ghost of Tsushima“ wird aus einer Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures, PlayStation Productions und 87Eleven Entertainment hervorgehen. Während im April dieses Jahres bestätigt wurde, dass Chad Stahelski den Posten des Regisseurs bekleiden wird, ist weiterhin unklar, wer in die Rolle des Hauptcharakters Jin Sakai schlüpfen wird..

Mit Andrew Koji, der zuletzt unter anderem als Storm Shadow in „Snake Eyes: G.I. Joe Origins“ zu sehen war, brachte sich nun ein bekannter Schauspieler als möglicher Darsteller des Hauptcharakters ins Gespräch.

Koji bezeichnet sich als leidenschaftlichen Gamer

Im Interview mit EW.com führte Koji, der sich selbst als leidenschaftlichen Videospieler bezeichnet und aktuell mit den Dreharbeiten an der dritten Staffel von „Warrior“ beschäftigt ist, aus: „Ich bin aktuell hinter Ghost of Tsushima her. Das ist etwas, das mir wirklich gefallen würde. Ich denke, ich könnte wirklich einen guten Jin Sakai abgeben. Ich könnte das Ganze durch meinen eigenen Dreh bereichern.“

„Das Videospiel habe ich jetzt schon zwei Mal gespielt. Ich habe darüber nachgedacht, weil [die Adaption] am Horizont war und das ganze Team darüber sprach. Da das Spiel so gut ist, müsste es für sich alleine stehen. Lass das für sich allein existieren, und der Film sollte etwas anders sein. Das ist das Problem mit diesen Videospielverfilmungen.“

In wie weit die Verantwortlichen von Sony Pictures beziehungsweise PlayStation Productions den 34-jährigen Andrew Koji als möglichen Darsteller von Jin Sakai in Betracht ziehen könnten, bleibt abzuwarten. Zur Besetzung der Hauptrolle von „Ghost of Tsushima“ wird von offizieller Seite nämlich weiter geschwiegen.

