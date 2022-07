Ghost of Tsushima: Neue Verkaufszahl und weitere Statistiken enthüllt

"Ghost of Tsushima" verkauft sich weiterhin hervorragend, was zwei Jahre nach dem Launch zu einer neuen Verkaufszahl führte. Auch die Aktivitäten im Spiel wurden mit Zahlen beleuchtet.

„Ghost of Tsushima“ feiert das zweijährige Jubiläum, was Sucker Punch Productions dazu bewegte, ein paar Statistiken zu den vergangenen zwei Jahren zu veröffentlichen.

Zunächst wurde eine neue Verkaufszahl enthüllt. Demnach hat sich „Ghost of Tsushima“ seit der Veröffentlichung am 17. Juli 2020 ganze 9,73 Millionen Mal verkauft.

Fast zwei Millionen Verkäufe seit Anfang des Jahres

Schon für sich allein betrachtet ist es eine beeindruckende Zahl. Sie verdeutlicht aber auch, dass „Ghost of Tsuhima“ längst nicht auf dem Abstellgleis steht. Das untermauert die Tatsache, dass 1,73 Millionen dieser Exemplare zwischen Januar und der Bekanntgabe der neuen Verkaufszahl verkauft wurden.

Behilflich waren dabei nicht zuletzt der Director's Cut und die gelegentlichen Preissenkungen, von denen der Titel im PlayStation Store profitiert.

„Dieses Wochenende sind es zwei Jahre seit der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima“, so die Entwickler von Sucker Punch in einem Tweet. Man sei überwältigt von all der Unterstützung, die das Team seitdem erfahren hat. „Und wir sind so dankbar für jeden von euch! Vielen Dank an alle, die gespielt und diese Reise mit uns geteilt haben.“

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die Spieler in den zwei Jahren 78 Millionen Fotos gemacht haben, 75,18 Millionen Füchse gestreichelt wurden und 91,4 Millionen Missionen im Multiplayer-Spiel „Ghost of Tsushima: Legends“ abgeschlossen wurden.

Es gab 998,5 Millionen Unentschieden, 540,8 Millionen Duelle und 94,76 Millionen besuchte Onsen. Zudem haben die Spieler zusammen 6437,4 Jahre auf dem Rücken eines Pferdes verbracht.

Bei diesem Erfolg stellt sich natürlich die Frage, was als nächstes kommt und ob Sucker Punch grünes Licht für ein Sequel bekam. Leider gibt es an dieser Front kaum Neuigkeiten. Jüngste Stellenausschreibungen deuteten allerdings an, dass sich Sucker Punch womöglich auf eine Fortsetzung von „Ghost of Tsushima“ vorbereitet.

