Ghost of Tsushima: Film nur auf Japanisch, mit komplett japanischer Besetzung

Sony will weitere Videospiel-Marken auf die große Leinwand bringen. So auch das 2020 veröffentlichte Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ von Sucker Punch. Ein Regisseur wurde bereits gefunden: Chad Stahelski, der in den letzten Jahren besonders für die „John Wick“-Reihe bekannt ist.

Stahelski hat bereits genaue Vorstellungen davon, wie der „Ghost of Tsushima“-Film aussehen soll. Der Filmemacher will einen komplett japanischen Cast und japanische Sprache mit Untertiteln.

„Ghost of Tsushima“ nur mit Untertiteln

Dass der Film nur auf Japanisch erscheint, würde „die meisten Leute zu Tode erschrecken“, so der Regisseur kürzlich in einem Interview mit Collider. Sony soll bei der Idee jedoch mit an Bord sein und ihn dabei unterstützen. Das westliche Publikum würde sich außerdem im Allgemeinen mehr und mehr daran gewöhnen, Untertitel zu lesen.

„Es ist eine Hommage an Akira Kurosawa, der wahrscheinlich zu den fünf größten Einflüssen in meinem Leben gehört, was den Film betrifft“, so Chad Stahelski in dem Interview. „Es ist eine Chance, Technologie und Menschen in einer zeitlosen Geschichte voranzutreiben. Es ist die typische mythologische Geschichte von Gut gegen Böse, die Suche nach einem Mann und die Beobachtung, wie er die Welt verändert oder die Welt ihn verändert. Das sind die ganzen Joseph-Campbell-Sachen, die man in einer Geschichte lieben würde. Dazu kommt natürlich, dass man mir nachsagt, ich hätte einen kleinen Samurai-Fetisch, was wahrscheinlich stimmt, wegen Manga und Anime und so.“

Laut Stahelski könnte der Film nicht nur fabelhaft aussehen, sondern auch die Möglichkeit für jede Menge Action bieten: „Wenn wir es richtig machen würden, wäre es visuell atemberaubend“, so der Regisseur. „Es ist charakterorientiert. Es bietet die Möglichkeit für großartige Action und großartiges Aussehen. Und ehrlich gesagt, wir würden versuchen, alles über den Charakter zu machen. Das heißt, es ist eine japanische Geschichte über die Mongolen, die auf der Insel Tsushima einfallen.“

Trotz der japanischen Sprache glaubt Stahelski, dass der Film auch beim westlichen Publikum ankommen könnte: „Eine komplett japanische Besetzung, auf Japanisch. Sony unterstützt uns dabei voll und ganz. Ich fahre nach Japan, seit ich 16 bin. Ich liebe das Land, die Menschen und die Sprache. Ich versuche, nicht nur in meiner, sondern auch in einer anderen Sprache Regie zu führen und mich kulturell zu verändern, um das auf eine coole Art und Weise zu vereinen, die auch ein westliches Publikum anspricht.“

