PS Plus Extra & Premium: Die Neuzugänge am 16. August 2022 mit Yakuza und mehr

Am heutigen Abend stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, auf die sich PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten in diesem Monat freuen dürfen. Angeführt werden die Neuzugänge von gleich drei "Yakuza"-Abenteuern.

Wenig überraschend dürfen sich Inhaber einer PlayStation Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft auch in diesem Monat über verschiedene Spiele freuen, die ohne zusätzliche Kosten den Weg in den Software-Bibliothek des Abo-Dienstes finden.

Am heutigen Mittwoch Abend stellte Sony Interactive Entertainment die Neuzugänge vor, auf die Abonnenten ab dem 16. August 2022 Zugriff erhalten. Wie bereits vor ein paar Tagen bestätigt, machen insgesamt drei Ableger der beliebten „Yakuza“-Reihe den Anfang. Zum einen haben wir es hier mit den beiden Remakes „Yakuza Kiwami“ und „Yakuza Kiwami 2“ zu tun.

Hinzukommt das Prequel „Yakuza 0“, das euch verdeutlicht, wie es zu den Geschehnissen der Reihe kam.

Multiplayer-Horror und knuffige Wesen

Ebenfalls in der kommenden Woche nimmt der asymmetrische Multiplayer-Horror-Titel „Dead by Daylight“ Kurs auf PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium.

Begleitet wird dieser von Ubisofts Open-World-Shooter „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ sowie dem sympathischen Indie-Abenteuer „Bugsnax“, in dem ihr einen neugierigen Journalisten spielt und euch auf einer geheimnisvollen Insel auf die Suche nach seltenen Bugsnax und einem versteckten Geheimnis begebt.

Welche Spiele sonst noch ab dem 16. August 2022 in der Software-Bibliothek von PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium warten, verrät euch die folgende Übersicht:

Metro Exodus

Trials of Mana

Everspace

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Related Posts

Die neue dreistufige Version von PlayStation Plus startete im Juni dieses Jahres in Europa. Während Essential weitestgehend dem entspricht, was PlayStation Plus bereits in den vergangenen Jahren geboten hat, gehen mit den Stufen Extra und Premium weitere Vorzüge wie eine kostenlose Software-Bibliothek oder diverse Emulatoren zu älteren PlayStation-Systemen einher.

Alle weiteren Details zu den unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen sowie den Preisen findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren