Yakuza 8: Studiotour liefert winzige Eindrücke vom Spiel

Der japanische Mixed Martial Artist Mikuru Asakura wird in „Yakuza 8“, oder wie der Titel auch immer heißen mag, auftreten. Das lässt sich einem Video entnehmen, in dem im Zuge einer Studiotour ein erster Blick auf die neue Produktion geworfen werden kann. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Bilder zeigen Charaktere

Die Studiotour wird vom SEGA-Präsidenten Haruki Satomi und Ryu Ga Gotoku-Präsidenten Masayoshi Yokoyama geführt, die Asakura im Verlauf anbieten, im Spiel aufzutreten, was sich dieser nicht entgehen lassen möchte. Satomi und Yokoyama erwähnten ebenfalls, dass ein weiterer Titel bei Ryu Ga Gotoku in Arbeit sei und Spieler in „Yakuza 8“ eine neue Stadt erleben können.

Ebenfalls zeigt das Video Off-Screen-Bilder, auf denen eine Reihe bekannter Charaktere zu sehen sind, darunter Ichiban mit einer neuen Frisur.

Ryu Ga Gotoku bestätigte schon Ende des vergangenen Jahres, dass die Arbeiten an einem neuen Hauptspiel innerhalb der „Yakuza“-Reihe gestartet wurden. Es soll mehrere Jahre nach den Ereignissen von „Yakuza: Like a Dragon“ spielen und Ichiban Kasuga als Protagonist in den Mittelpunkt rücken. Tiefergreifende Details ließen die Entwickler im Anschluss nicht folgen.

Immerhin hieß es im vergangenen Mai, dass die Entwicklung des neuen „Yakuza“ große Fortschritte macht, während die Autoren daran arbeiten, die Geschehnisse rund um den Höhepunkt des Spiels zu verfassen. Ebenfalls begannen erste Darsteller mit den Motion-Capturing-Arbeiten.

Wann „Yakuza 8“ auf den Markt kommen soll, ist laut dem zuständigen Game-Director zwar weiterhin offen. Doch gibt es durchaus eine Chance darauf, dass wir im Laufe des Jahres konkretere Details zum Spiel und womöglich einen Zeitraum erhalten werden.

