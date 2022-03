Ryu Ga Gotoku Studio: Mehrere unangekündigte Projekte bei den Yakuza-Machern in Arbeit

Im Oktober des vergangenen Jahres kündigten mit Toshihiro Nagoshi und Daisuke Sato gleich zwei führende Köpfe der „Yakuza“-Macher der Ryu Ga Gotoku Studios ihren Abschied an.

Als neuer Director des japanischen Studios fungiert seitdem Masayoshi Yokoyama. Yokoyama ist es auch, der in einem aktuellen Interview darauf hinwies, dass die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios derzeit an gleich mehreren neuen Projekten arbeiten, die auf ihre offizielle Enthüllung warten. Abgesehen von der Tatsache, dass sich unter den besagten Titeln „Yakuza 8“ befindet, ging Yokoyama bisher allerdings nicht näher ins Detail. Somit ist auch unklar, wann mit der offiziellen Präsentation der neuen Projekte zu rechnen ist.

Ryu Ga Gotoku Studios arbeiten an einer neuen Marke

„Das einzige, über das ich im Moment sprechen kann, ist Yakuza 8. Aber wir haben viele unangekündigte Titel, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Irgendwann werde ich in der Lage sein, einige Dinge zu besprechen, von denen ich denke, dass sie euch alle überraschen werden. Also freut euch darauf“, führte Yokoyama aus. Bereits im November 2021 wurde bestätigt, dass die Ryu Ga Gotoku Studios neben „Yakuza 8“ an einer neuen Marke arbeiten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Doch auch hier stehen konkrete Details noch aus. Ebenfalls unklar ist es, wie es mit der „Judgment“-Reihe weitergehen wird, die es bisher auf zwei Ableger brachte. Der letzte Teil der Reihe in Form von „Lost Judgment“ wurde hierzulande im September 2021 unter anderem für die PlayStation-Systeme veröffentlicht.

Sollten sich handfeste Details zu den neuen Projekten der Ryu Ga Gotoku Studios ergeben, bringen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: PSU

Weitere Meldungen zu Ryu Ga Gotoku Studio.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren