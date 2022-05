Yakuza 8: Ryu Ga Gotoku Studios liefern eine kleines Update zur Entwicklung

Wie wir bereits seit dem vergangenen Jahr wissen, arbeiten die Ryu Ga Gotoku Studios derzeit an gleich mehreren neuen Projekten, unter denen sich unter anderem „Yakuza 8“ befindet.

Nachdem in dieser Woche das „Ryu Ga Gotoku Studio Super Talk Stage“-Event angekündigt wurde, hofften nicht wenige darauf, dass die Entwickler um Game-Director und Producer Masayoshi Yokoyama den Nachfolger zu „Yakuza 7: Like a Dragon“ endlich offiziell enthüllen. Dem war leider nicht so. Allerdings nutzte Yokoyama die gebotene Bühne, den Fans der Franchise ein kleines Update zur Entwicklung zu liefern.

Zum einen wurde dabei noch einmal bestätigt, dass Ichiban Kasuga, der sein Debüt in „Yakuza 7: Like a Dragon“ feierte, als Protagonist des Sequels fungieren wird. Freut euch also auf weitere Details zur Hintergrundgeschichte von Ichiban.

Entwicklung macht große Fortschritte

Weiter wies Yokoyama darauf hin, dass die Entwicklung große Fortschritte macht, während die Autoren derzeit damit beschäftigt sind, die Geschehnisse rund um den Höhepunkt des Spiels zu verfassen. Gleichzeitig haben erste Darsteller mit den Motion-Capturing-Arbeiten begonnen. Wann „Yakuza 8“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ist laut dem Game-Director zwar weiterhin unklar, im besten Fall können wir im Laufe des Jahres aber mit konkreteren Details zum Spiel an sich und einem möglichen Releasezeitraum rechnen.

Bei „Yakuza 8“ handelt es sich übrigens um einen internen Codenamen und nicht den finalen Namen des Nachfolgers. Abschließend wies Masayoshi Yokoyama darauf hin, dass die Ryu Ga Gotoku Studios neben „Yakuza 8“ an weiteren Projekten arbeiten. Hier sei man allerdings noch nicht so weit, diese anzukündigen beziehungsweise vorzustellen.

