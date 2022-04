Yakuza: Enthüllung eines neuen Titels? Event mit Producer Yokoyama angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, wird am Ende der Woche das "Ryu Ga Gotoku Studio Super Talk Stage" genannte Event stattfinden. Da die Rede davon ist, dass auch über die Zukunft der Reihe gesprochen werden soll, wird spekuliert, dass möglicherweise ein neuer "Yakuza"-Titel angekündigt beziehungsweise enthüllt werden könnte.

Die Ryu Ga Gotoku Studios arbeiten an mehreren neuen Projekten.

Anfang März gaben die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios bekannt, dass das Studio derzeit an gleich mehreren neuen Projekten arbeitet. Darunter einem Nachfolger zu „Yakuza: Like A Dragon“.

Wie nun bekannt gegeben wurde, findet am kommenden Freitag, den 30. April 2022 das „Ryu Ga Gotoku Studio Super Talk Stage“ genannte Event statt. Um die Ausbreitung des Coronavirus nicht unnötig zu begünstigen, werden Spieler und Spielerinnen laut offiziellen Angaben die Möglichkeit erhalten, das Event online zu verfolgen. Mit von der Partie ist unter anderem Masayoshi Yokoyama, der Studio-Director und Executive-Producer der Ryu Ga Gotoku Studios.

Yokoyama wird laut der Ankündigung des Events nicht nur Fragen zur Vergangenheit und der Gegenwart der „Yakuza“-Reihe beantworten. Darüber hinaus soll über die Zukunft der Franchise gesprochen werden.

Wird Yakuza 8 angekündigt?

Auf eine mögliche Ankündigung von „Yakuza 8“ oder eines anderen neuen Titels deutet vor allem die folgende Aussage hin: „Vielleicht können Sie sogar etwas über die Zukunft von Yakuza und verschiedene Dinge erfahren, die nur der Direktor der Ryu Ga Gotoku Studios beantworten kann!“ Spätestens Ende der Woche wissen wir mehr.

Zur Zukunft des Studios beziehungsweise kommenden Projekten führte Yokoyama vor wenigen Wochen aus: „Das einzige, über das ich im Moment sprechen kann, ist Yakuza 8. Aber wir haben viele unangekündigte Titel, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Irgendwann werde ich in der Lage sein, einige Dinge zu besprechen, von denen ich denke, dass sie euch alle überraschen werden. Also freut euch darauf.“

„Yakuza 8“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

