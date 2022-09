Like a Dragon: Orientierung am japanischen Original – Sega gibt den Namen Yakuza auf

Im Laufe des gestrigen Tages stellte Sega gleich drei neue "Yakuza"-Projekte vor, die unter dem Namen "Like a Dragon" angekündigt wurden. Wie ein Sprecher von Sega of America auf Nachfrage bestätigte, entschloss sich das Unternehmen dazu, den Namen "Yakuza" im Westen zugunsten von "Like a Dragon" fallenzulassen.

Das Spin-off "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint 2023.

Mit „Like a Dragon 8“, dem Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ und dem Remake „Like a Dragon: Ishin“ kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios am gestrigen Mittwoch gleich drei neue „Yakuza“-Titel an.

Auffällig war, dass Sega im Rahmen der Ankündigungen bewusst auf den Namen „Like a Dragon“ setzte und die Spiele nicht unter dem ursprünglichen Namen „Yakuza“ ankündigte. Wie ein Sprecher von Sega of America gegenüber Digital Trends bestätigte, wurde diese Entscheidung mit Blick auf die Zukunft der Franchise bewusst getroffen. Demnach werden die kommenden Ableger im Westen nur noch unter dem Namen „Like a Dragon“ veröffentlicht.

Wie es heißt, orientieren sich die kreativen Köpfe hinter der Reihe mit dem neuen Namen am japanischen Original „Ryū ga Gotoku“, das sich grob mit „Like a Dragon“ übersetzen lässt.

Westlicher Name wohl den damaligen Trends geschuldet

Nachdem das erste „Ryū ga Gotoku“-Abenteuer 2005 zunächst nur in Japan für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, entschied sich Sega auf Drängen der westlichen Community im Jahr 2006 dazu, das Gangster-Abenteuer in den Westen zu bringen – wenn auch nur mit der originalen japanischen Synchronisierung und englischen Texten. Auch wenn das Ganze nie offiziell bestätigt wurde, wird davon ausgegangen, dass die damalige Popularität von Serien wie „Grand Theft Auto“, „True Crime“ oder „Saints Row“ Sega dazu bewegte, der Serie im Westen den Namen „Yakuza“ zu verpassen.

Da die Reihe mittlerweile auch im Westen über eine recht große Anhängerschaft verfügt und sich hinsichtlich ihrer erzählten Geschichten nicht mehr nur um die Yakuza an sich dreht, dürfte die Namensänderung für Sega durchaus Sinn ergeben. Der erste Titel, der unter dem neuen Namen in Nordamerika und Europa veröffentlicht wird, ist das Remake zu „Like a Dragon: Ishin“, das im Februar 2023 für die Konsolen und den PC erscheint.

Weitere Meldungen zum Thema:

Im Laufe des kommenden Jahres folgt zudem das Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“, das erzählerisch eine Brücke zwischen den Geschehnissen nach dem Abspann von „Yakuza 6: The Song of Life“ und der Handlung von „Like a Dragon 8“ schlagen wird.

„Like a Dragon 8“ wiederum ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorgesehen.

Quelle: Digital Trends

Weitere Meldungen zu Like a Dragon, Yakuza.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren