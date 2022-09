Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name: Spin-off mit Kazuma Kiryu vorgestellt

Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name:

Mit "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" kündigten Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios heute einen dritten neuen "Yakuza"-Titel an. Versprochen wird ein Spin-off, das sich spielerisch an den älteren Serienteilen orientieren und eine Brücke zwischen dem Ende von "Yakuza 6: The Song of Life" und der Handlung des frisch angekündigten "Yakuza 8" schlagen wird.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint 2023.

Im Zuge einer heutigen Präsentation stellten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios gleich drei neue Projekte vor. Wie wir bereits berichtet haben, wird „Like a Dragon: Ishin“ im nächsten Jahr endlich den Weg in den Westen finden.

Darüber hinaus wurde „Yakuza 8“ offiziell angekündigt und für einen PC- und Konsolen-Release im Jahr 2024 bestätigt. Nummer Drei im Bunde ist das Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“. Die Geschichte dreht sich um den Protagonisten Kazuma Kiryu, der sich nach den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ in einen Zen-Tempel zurückzog und offenbar Trost im Buddhismus fand.

Wie der erste Trailer zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ verrät, versuchte Kazuma Kiryu, sein altes Leben in dem Zen-Tempel hinter sich zu lassen. Allerdings holte ihn seine Vergangenheit schnell wieder ein.

Entwickler sprechen von einem kleineren Spin-off

Laut dem ausführenden Produzenten Masayoshi Yokoyama wird sich „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ spielerisch wieder mehr an den älteren „Yakuza“-Titeln orientieren und Elemente wie die actionlastigen Kämpfe oder diverse Aktivitäten zurückbringen. Allerdings solltet ihr laut Yokoyama nicht mit einem vollwertigen „Yakuza“-Abenteuer rechnen. Stattdessen wird ein Action-Adventure in Aussicht gestellt, das in etwa halb so groß ausfallen wird wie die älteren Teile.

Die Geschichte von „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird laut den Entwicklern der Ryu Ga Gotoku Studios verdeutlichen, was Kazuma Kiryu nach dem Ende von „Yakuza 6: The Song of Life“ erlebte und wie seine Geschichte in den Geschehnissen von „Yakuza 8“ gipfelte.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

