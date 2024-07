Like a Dragon: Überraschung geplant – Entwickler äußert sich zum nächsten Spiel und macht neugierig

Während des „Essence of Fandom“-Events auf der Anime Expo gab der Entwickler Ryu Ga Gotoku einen winzigen Hinweis darauf, was Fans des Studios mit dem nächsten Titel erwarten können.

Nachdem “Like a Dragon: Infinite Wealth” auf den rundenbasierten Rollenspielgrundlagen von “Yakuza: Like a Dragon” aufbaute, scheint es mit dem nächsten Teil der Serie eine weitere unerwartete Wendung zu geben.

Fans sollen überrascht werden

Auf der Anime Expo anwesende Fans zitierten das Studio nach dem Ende des erwähnten Events wie folgt: „Wir können euch nicht sagen, um was für ein Spiel es sich handelt. Aber ich werde euch sagen: Ihr werdet überrascht sein.“

Teilnehmer stellten später klar, dass sich das Team offenbar auf den nächsten “Like A Dragon”-Titel bezog und nicht über eine andere Marke sprach. Ob der nächste Hauptteil der Serie gemeint ist oder Fans einen Ableger wie “Like a Dragon: Ishin!” bzw. “Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name” in die Hand bekommen, ist hingegen offen.

Ryu Ga Gotoku hatte Anfang des Jahres bestätigt, dass man bereits am nächsten “Like a Dragon”-Spiel arbeitet. Der Serien-Direktor Masayoshi Yokoyama gab ebenfalls zu Protokoll, dass der Entwickler „definitiv“ früher oder später “Like a Dragon Kiwami 3” in Angriff nehmen wird, aber es werde nicht das nächste Spiel sein. Es bleibt also spannend, welchen Namen die neuste Produktion tragen wird.

Like A Dragon: Infinite Wealth konnte Anfang des Jahres begeistern

Der neuste Teil der “Like A Dragon”-Reihe namens “Like A Dragon: Infinite Wealth” wurde zu Beginn des Jahres veröffentlicht und stieß auf große Begeisterung. Später gab der Produzent bekannt, dass die Verkäufe über den Erwartungen liegen.

Nachfolgend der Test von PLAY3.DE:

Früher waren die Games des Franchise vor allem Actionspiele. Aber seitdem die Serie im Westen von “Yakuza” in “Like A Dragon” umbenannt wurde, haben sie eher Ähnlichkeiten mit rundenbasierten Rollenspielen.

Und auch als TV-Serie können Fans die Marke bald erleben. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video und startet in diesem Jahr. Informationen zur Erzählung und zu den Terminen der Episoden sind in dieser Meldung zusammengefasst.

