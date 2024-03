Like a Dragon Infinite Wealth: Verkäufe über den Erwartungen – Entwickler wagen Langzeitprogose

Mit „Like a Dragon: Infinite Wealth“ ging die beliebte Serie der Ryu Ga Gotoku Studios im Januar in ihre nächste Runde. Mit „Infinite Wealth“ gelang es dem japanischen Studio nicht nur, den bisher bestbewerteten Titel seiner Geschichte abzuliefern.

Gleichzeitig verkaufte sich „Like a Dragon: Infinite Wealth“ trotz namhafter Konkurrenten wie „Tekken 8“ oder „Persona 3: Reload“ in der ersten Woche mehr als eine Million Mal. Ein Erfolg, mit dem die Ryu Ga Gotoku Studios laut Produzent Masayoshi Yokoyama in dieser Form nicht gerechnet haben.

In den vergangenen Jahren zeichnete sich laut dem Produzenten nämlich der Trend ab, dass die „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Spiele mitunter eher verhalten starteten. Dafür verkauften sie sich langfristig auf einem soliden Niveau. Eine Entwicklung, die die Verantwortlichen auch von „Infinite Wealth“ erwarten.

Infinite Wealth startete überraschend stark

„Wir haben eine Pressemitteilung herausgegeben, in der steht, dass sich Infinite Wealth in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung weltweit über eine Million Exemplare verkauft hat“, so Yokoyama.

„Dies ist jedoch eine Geschwindigkeit, die wir bisher noch nie erlebt haben. Spiele der Like a Dragon-Reihe verkaufen sich normalerweise über einen längeren Zeitraum und nicht sofort nach dem Start.“

„Dies war schon in den Anfängen der Serie der Fall“, ergänzte der Produzent. „Schließlich hat es eine erwachsene Spielerbasis. Es gibt also keinen Grund zur Eile, wissen Sie? Die Leute hören von ihren Freunden von den Spielen. Oder sie stoßen zufällig darauf und so wachsen die Titel.“

„Daher war der Launch von Infinite für mich ziemlich überraschend.“

Infinite Wealth schlägt in Japan seine Vorgänger

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Yokoyama über den Launch in Japan. Im japanischen Einzelhandel startete „Like a Dragon: Infinite Wealth“ ebenfalls erfolgreich und fand in der ersten Verkaufswoche über 180.000 Abnehmer. Damit startete „Infinite Wealth“ erfolgreicher als seine beiden Vorgänger.

„Yakuza: Like a Dragon“ startete im japanischen Einzelhandel mit 156.000 abgesetzten Kopien in der ersten Woche. Beim Ende 2023 veröffentlichten Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ waren es rund 123.000 Spiele, die in der ersten Woche über den japanischen Einzelhandel abgesetzt wurden.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erschien für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. In unserem Review verraten wir euch, was der Titel technisch wie spielerisch zu bieten hat und warum sich sich Interessenten für den Titel ausreichend Zeit nehmen sollten.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Infinite Wealth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren