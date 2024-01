Like a Dragon Infinite Wealth: Rundenbasiertes Kampfsystem war alles Andere als garantiert

Like a Dragon Infinite Wealth:

Im Interview mit The Gamer sprach Lead Producer Hiroyuki Sakamoto über die Entwicklung des in Kürze erscheinenden Rollenspiels "Like a Dragon: Infinite Wealth". Wie Sakamoto ausführte, stand eine Rückkehr zum rundenbasierten Kampfsystem nicht von Anfang an fest.

Mit dem im Jahr 2020 veröffentlichten „Yakuza: Like a Dragon“ führten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios mit Ichiban Kasuga und Isezaki Ijincho nicht nur einen neuen Protagonisten sowie ein neues Setting ein.

Darüber hinaus nahm das Studio Abstand vom klassischen Brawler-Gameplay der bisherigen „Yakuza“-Titel und setzte erstmals auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Dieses wird auch im in Kürze erscheinenden „Like a Dragon: Infinite Wealth“ mit von der Partie sein. Wie Lead Producer Hiroyuki Sakamoto im Interview mit The Gamer einräumte, stand die Rückkehr zum rundenbasierten Kampfsystem aber nicht von Anfang an fest.

Stattdessen wurden zu Beginn der Entwicklung durchaus andere Lösungen in Betracht bezogen. Unter dem Strich waren es das positive Feedback und der kommerzielle Erfolg von „Yakuza: Like a Dragon“, die den Entwicklern verdeutlichten, mit dem rundenbasierten Kampfsystem den richtigen Schritt unternommen zu haben.

So wurde die Entscheidung, an diesem System festzuhalten, relativ schnell getroffen.

Eine gesund Balance zwischen Story und Gameplay

„Wäre Yakuza: Like a Dragon nicht so gut angekommen, dann würde es dieses Spiel möglicherweise gar nicht geben“, führte Sakamoto zu „Like a Dragon: Infinite Wealth“ aus. „Es ist wirklich dem Erfolg des vorherigen Spiels zu verdanken, dass wir in der Lage waren, dieses Spiel zu entwickeln.“

Bezüglich der spielerischen Umsetzung von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ ergänzte der Lead Producer, dass es den Ryu Ga Gotoku Studios um eine gesunde Balance zwischen dem Gameplay und der Geschichte geht.

„Wir versuchen wirklich, uns auf die Balance zwischen gutem Gameplay und einer guten Geschichte zu konzentrieren“, heißt es hierzu.

Und weiter: „Wir wollen nicht nur gutes Gameplay und eine mittelmäßige Story haben und umgekehrt. Wir versuchen immer, dieses Gleichgewicht zu finden und sicherzustellen, dass wir Ihnen das volle Paket an Qualität bieten.“

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Reichlich Gameplay zum neuen Abenteuer von Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu findet ihr hier.

