Like a Dragon Infinite Wealth: Entwickler über Game Pass-Pläne und den großen Umfang

In einem Interview sprach Masayoshi Yokoyama, der Studio Director von Ryu Ga Gotoku, ausführlich über das Anfang 2024 erscheinende Rollenspiel "Like a Dragon: Infinite Wealth". Dabei ging er unter anderem auf den Umfang des Titels und mögliche Game Pass-Pläne des Studios ein.

Mit „Like a Dragon: Infinite Wealth“ geht die langlebige Serie aus dem Hause Ryu Ga Gotoku Anfang des kommenden Jahres in ihre nächste Runde.

Wenige Wochen vor dem Release sprach Studio Director Masayoshi Yokoyama in einem Interview ausführlich über den Titel. Dabei ging er auf den beeindruckenden Umfang ein und bestätigte noch einmal, dass wir es hier mit dem bisher längsten „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Titel zu tun haben. Zum einen wird eine umfangreiche Haupthandlung mit zwei Protagonisten und zahlreichen anderen Charakteren geboten.

Doch auch im Bereich der optionalen Aufgaben und Inhalte soll „Like a Dragon: Infinite Wealth“ seine Vorgänger übertreffen. Insbesondere mit Aktivitäten wie „Dondoko Island“ können wir laut Yokoyama unzählige Stunden verbringen.

Ebenfalls nicht fehlen dürfen die Nebenmissionen beziehungsweise Substories, die uns serientypisch die eine oder andere schräge Geschichte liefern werden.

Nehmt euch ausreichend Zeit

„Die Nebengeschichten in den Like a Dragon-Titeln waren schon immer optional“, ergänzte Yokoyama. „Wenn Sie möchten, können Sie nur die Hauptgeschichte durchspielen und auch die Nebengeschichten spielen. […] Dies ist bei Infinite Wealth unverändert geblieben. Außerdem wird das Ganze vielleicht niemals ein Ende nehmen, wenn man versucht, alles zu meistern.“

Auch im Vergleich mit dem ohnehin schon umfangreichen „Yakuza: Like a Dragon“ soll „Infinite Wealth“ bezüglich der Spielzeit noch eine Schippe drauflegen. Der Studio Director weiter: „Allein anhand des Debugging-Prozesses kann ich erkennen, dass Infinite Wealth den Begriff ‚Never Ending‘ auf eine ganz neue Ebene hebt.“

Ein weiteres Thema, über das Yokoyama sprach, war eine mögliche Aufnahme in den Game Pass. Da es sich bei „Like a Dragon: Infinite Wealth“ um einen sehr umfangreiches Abenteuer und gleichzeitig den ersten Titel von Sega handelt, der für 70 US-Dollar angeboten wird, wird im Gegensatz zum im November veröffentlichten „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ von einer Aufnahme in den Game Pass abgesehen.

Selbiges dürfte für andere Abo-Angebote wie PlayStation Plus gelten.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

