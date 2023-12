Like a Dragon Infinite Wealth: Nebenmissionen, Persönlichkeitswerte und mehr vorgestellt

Like a Dragon Infinite Wealth:

Das Rollenspiel "Like a Dragon: Infinite Wealth" wird mit skurrilen Situationen nicht geizen. Nun hat SEGA die Nebenmissionen, die Persönlichkeitswerte und mehr vorgestellt.

In knapp einem Monat veröffentlichen SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio das Rollenspiel „Like a Dragon: Infinite Wealth“. Nun haben die Verantwortlichen weitere Details zu den Nebenmissionen, den Persönlichkeitswerten und den Bindungsstufen verraten.

Haben die Marsmenschen eine Kuh gestohlen?

Wie man es von der Reihe kennt, wird man im Laufe der Handlung mit Ichiban Kasuga so manche ungewöhnliche Situation erleben. In dem neuen Teil wird man unter anderem auf ein Mädchen treffen, dass sich sicher ist, dass ihr geliebtes Haushühnchen von einem UFO entführt wurde. Darüber hinaus erlebt Ichiban, dass ein Babyvogel seine Haare als Nest auserkoren hat. Deshalb sollte er die Vogelmutter finden.

Des Weiteren kann man die eigene Persönlichkeit nach und nach aufwerten. In den Bereichen Leidenschaft, Selbstbewusstsein, Charisma, Freundlichkeit, Intelligenz und Stil kann man Ichiban durch Nebenmissionen, Minispielen und mehr stärken. Mit höheren Persönlichkeitsstufen kann man seine Werte und Fähigkeiten verbessern, neue Jobs erhalten, mit weiteren Leuten interagieren und neue Events freischalten.

Außerdem wird man sich einmal mehr um Beziehungen mit den verschiedenen Gruppenmitgliedern und weiteren kümmern dürfen. Schließlich schaltet man dadurch weitere Jobs und Fähigkeiten frei, wobei man mit seinen Freunden Angriffe im Kampf verbinden kann. Die Freundschaften kann man in Restaurants, in Gesprächen und in Minispielen fördern.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

