Like A Dragon Infinite Wealth: Hawaii-Map wird mit Abstand die größte aller bisherigen Spiele

Für "Like A Dragon: Infinite Wealth" wurde die neue Map Hawaii vorgestellt, die um einiges größer sein soll als alle Bezirke in den Vorgängerspielen.

Der neue Teil der beliebten Rollenspielreihe „Like A Dragon“, ehemals bekannt als „Yakuza“, erscheint bereits in zwei Monaten. Die verantwortlichen Entwickler bei Ryu Ga Gotoku Studio sprechen von einem Umfangsmonster mit massig Content, das euch einige Zeit beschäftigen wird.

Das scheint sich auch in der Größe der Spielwelt zu zeigen, denn auch hier scheint „Like A Dragon: Infinite Wealth“ alle vorherigen Ableger in den Schatten zu stellen. So haben die Entwickler kürzlich einen Post auf X veröffentlicht, in dem der neue Bezirk Hawaii vorgestellt wird.

Hawaii mit Abstand größte Map der Reihe

Der neue Schauplatz soll dreimal so groß sein wie der Isezaki-Ijincho-Bezirk aus „Yakuza: Like A Dragon“, der bislang den größten Umfang der Reihe hatte. Dabei soll Hawaii viele verschiedene erkundbare Bereiche bieten und einiges für die Spieler bereithalten.

Den Hauptbereich der Hawaii-Map stellt die Hauptstadt Honolulu City dar, daneben gibt es den Aloha Beach, ein Shopping Center, Chinatown und den von der Mafia kontrollierten District 5 zu erkunden.

All diesen Angaben nach ist Hawaii mit Abstand der größte Bezirk der gesamten Reihe. RGG Studio hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass der neue Ableger der „Like A Dragon“-Reihe größer und länger sein wird als alles, was das Studio bisher abgeliefert hat. Die Größe der neuen Map ist also keinesfalls verwunderlich.

„Like A Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für PS5, PS4, Xboy Series X/S, Xbox One und PC. Anders als das erst kürzlich erschienene „Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ ist der neue Teil kein Spin-Off, sondern der neunte Hauptteil des Franchise.

