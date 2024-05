Knuckles: Erste Folge gratis anschauen, aber beeilt euch

"Knuckles" kann kostenlos gestreamt werden. Das gilt zumindest für die erste Episode, die mittlerweile in einer deutschsprachigen Gratis-Version vorliegt. Aber nur kurze Zeit.

Die kürzlich gestartete Paramount-Serie „Knuckles“ kommt auf durchwachsene Bewertungen. Auf Metacritic liegt der Score basierend auf elf Kritiken bei 61. Ähnlich positioniert ist der User-Score. Rottentomatoes verweist auf 70 Prozent.

Videospieler und Fans derartiger Umsetzungen können sich ab sofort selbst einen Eindruck davon verschaffen, ob ihnen die Paramount-Serie zusagt. Bezahlen müssen sie dafür nicht, allerdings nur kurze Zeit.

Erste Episode von Knuckles auf YouTube kostenlos anschauen

Paramount Plus hat die erste Episode von “Knuckles” kostenlos zur Ansicht bereitgestellt. Angeschaut werden kann sie auf YouTube. In der englischsprachigen Version war das schon länger möglich. Doch inzwischen folgte die lokalisierte Edition in deutscher Sprache.

Nachfolgend ist der Clip eingebettet. Er führt euch durch die ersten 34 Minuten der Serie. Doch Vorsicht: Die kostenlose Verfügbarkeit gilt nur bis zum 12. Mai 2024. Es ist der kommende Sonntag.

Die „Knuckles“-Serie findet zeitlich zwischen „Sonic the Hedgehog 2“ und dem geplanten „Sonic the Hedgehog 3“ statt, in dem Shadow sein Debüt geben wird. Knuckles nimmt den Polizeibeamten Wade Whipple unter seine Obhut, um ihm die Weisheiten der Echidna-Krieger zu vermitteln.

Wie zuletzt durchsickerte, kamen die sechs Episoden der ersten Staffel von “Knuckles” innerhalb der ersten drei Tage auf insgesamt vier Millionen angeschaute Stunden. Damit ist sie die bisher meistgesehene Originalserie sowie Kinder- und Erwachsenenserie auf Paramount+. Die zu dem Zeitpunkt verzeichneten Zuschauerstunden entsprechen etwa 1,42 Millionen vollständigen Durchläufen der Serie.

Die „Knuckles“-Serie ist seit dem 26. April 2024 exklusiv auf Paramount+ verfügbar. Habt ihr euch das Abenteuer des roten Protagonisten bereits zu Gemüte geführt?

