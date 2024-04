Knuckles: Lohnt sich die neue Sonic-Serie? Die ersten Wertungen sind da!

In dieser Woche fällt der Startschuss für die neue Serie "Knuckles". Ob sich das Warten gelohnt hat, verraten die ersten Wertungen der internationalen Magazine.

Viele Sonic-Fans haben sich den 26. April 2024 dick im Kalender markiert. An diesem Tag feiert die neue Serie „Knuckles“ ihr lang ersehntes Debüt. In Deutschland geht es erst am 27. April mit den Abenteuern des ikonischen Echidna-Kriegers los.

Doch lohnt es sich überhaupt, die Episoden anzuschauen? Eine Antwort darauf liefern die ersten Wertungen der internationalen Magazine.

Wie gut ist Knuckles?

Auf dem Online-Portal von Rottentomatoes.com sind bisher zwar lediglich zehn Rezensionen inklusive der jeweiligen Wertungen für „Knuckles“ eingegangen. Dennoch ergibt sich daraus ein erstes Stimmungsbild. Die Kritiker sind sich bisher nicht wirklich einig, die Meinungen gehen teilweise recht weit auseinander.

Das Magazin But Why Tho? zeigt sich beispielsweise hellauf begeistert: „Knuckles ist kein Muss, um sich auf Sonic the Hedgehog 3 vorzubereiten. Doch für Fans von Idris Elbas Knuckles und einer Gute-Laune-Serie ist sie definitiv einen näheren Blick wert.“

Auch We Got This Covered ist sehr angetan von der Serie und vergibt vier von maximal fünf Punkten, was eigentlich ebenfalls für einen großen Erfolg spricht. Doch längst nicht alle Magazine sind dermaßen positiv gestimmt – ganz im Gegenteil.

Ist Knuckles zu kindisch?

Bei Digital Mafia Talkies kommt „Knuckles“ nicht ansatzweise so gut weg wie bei einigen anderen Testern: „Zu allem Überfluss ist sie langweiliger und nicht so unterhaltsam wie die beiden Kinofilme.“ Dafür setzt es eine mickrige Wertung in Höhe von 2/5.

Auch die Kritiker von SuperHeroHype können mit der Serie nicht allzu viel anfangen. Von den insgesamt zehn veröffentlichten Rezensionen sind sieben positiver Natur, drei Kritiken sind deutlich negativ.

Es ist jedoch stark davon auszugehen, dass sich der Metascore von „Knuckles“ im Verlauf der nächsten Tage noch ändern wird. Zahlreiche Magazine haben bisher keine Wertung abgegeben, vor allem die Meinungen der Fans dürften sehr interessant werden.

