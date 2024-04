Sonic the Hedgehog 3: Shadow erhält bekannte Stimme von John-Wick-Star – Bericht

Ende des Jahres landet "Sonic the Hedgehog 3" in den Kinos. Beteiligt ist ein Schauspieler, der auch bei der Produktion von "Cyberpunk 2077" an vorderster Front dabei war.

Bis zum Kinostart von “Sonic the Hedgehog 3” vergehen zwar noch einige Monate. Ein weiteres Detail, das zumindest Fans von englischsprachigen Originalvertonungen interessieren dürfte, drang schon heute durch.

So konnte für die Synchronisation ein Schauspieler gewonnen werden, den wir nicht zum ersten Mal in Videospielen hören oder sehen.

Keanu Reeves mischt bei Sonic-Produktion mit

Wie The Hollywood Reporter von Quellen erfahren haben möchte, wird der “John Wick”- und “Cyberpunk 2077”-Darsteller Keanu Reeves im dritten Film die Stimme von Shadow the Hedgehog übernehmen.

Wie klingt Shadow the Hedgehog in Deutschland? In deutschsprachigen Film-Synchronisationen wird Reeves seit 1993 von Benjamin Völz gesprochen – zuletzt in “Matrix Resurrections” und “John Wick: Kapitel 4”.

Außerdem lieferte Völz für den Auftritt von Keanu Reeves in “Cyberpunk 2077” (Bild oben) und “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” die deutschsprachige Stimme. Ob das auch für “Sonic the Hedgehog 3” gilt, ist noch offen.

Die Meldung zur Beteiligung von Keanu Reeves folgte nach der ersten Präsentation von Szenen aus “Sonic 3” auf der CinemaCon. Berichten zufolge kam dabei heraus, dass Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, nach den Ereignissen von “Sonic the Hedgehog 2” deprimiert und außer Form war, „aber dank der Erschaffung von Shadow the Hedgehog wieder auf die Beine kommt“.

Zuvor gab der zuständige Regisseur Jeff Fowler bekannt, dass die Dreharbeiten zum dritten “Sonic”-Film abgeschlossen sind und sich der Streifen in der Nachproduktion befindet.

Weitere Meldungen zum Thema:

“Sonic the Hedgehog 3” kommt im Dezember 2024 in die Kinos. Nachdem Paramount mit “Sonic the Hedgehog 2” große Erfolge feiern konnte, dürfte ein weiterer großer Hit bevorstehen.

Neben “Sonic the Hedgehog 3” sind viele weitere Videospiel-Adaptionen für die große Leinwand und Steamingdienste in Arbeit. Eine Übersicht über die Produktionen halten wir hier bereit. In der vergangenen Woche legte “Fallout” einen erfolgreichen Start hin und beflügelte damit auch die zugrundeliegenden Videospiele.

