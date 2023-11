Like a Dragon Infinite Wealth: Nehmt euch Zeit – Entwickler versprechen ein Umfangsmonster

Mit ihren spannenden Geschichten und den zahlreichen Nebenaufgaben oder Aktivitäten sorgten die „Yakuza“-Titel in der Vergangenheit immer wieder für eine hohe Spielzeit. Eine Ausnahme bildete da das kürzlich veröffentlichte Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“, das verhältnismäßig kurz ausfiel.

Laut den verantwortlichen Entwicklern der Ryu Ga Gotoku Studios wird es sich dabei allerdings um eine Ausnahme handeln, da das Anfang 2024 erscheinende „Like a Dragon: Infinite Wealth“ nicht nur zu den umfangreichen Ablegern der Reihe zurückkehren wird. Gleichzeitig möchten die Macher noch einen Schritt weiter gehen und mit dem Umfang innerhalb der Reihe neue Standards setzen.

Wie Serien-Producer Masayoshi Yokoyama ergänzte, haben wir es bei „Infinite Wealth“ mit einem wahren Umfangsmonster zu tun, für das sich die Spielerinnen und Spieler ausreichend Zeit nehmen sollten. Den Aussagen von Yokayama zufolge ist sich das Team durchaus darüber im Klaren, dass solch ein Umfang den einen oder anderen abschrecken könnte.

Unter dem Strich soll „Infinite Wealth“ jedoch mit seiner Spannung sowie den unterhaltsamen Aktivitäten punkten und die Spielerinnen und Spieler so langfristig in seinen Bann ziehen.

Der umfangreichste Titel der Serie

„Für Gaiden gilt das nicht so sehr. Aber Infinite Wealth ist ein Spiel der Monsterklasse. Länger als alles, was wir bisher gemacht haben. Wenn du kontinuierlich dran bleibst […] wird es nicht bei einer oder zwei durchgemachten Nächten bleiben“, so Yokoyama weiter. „Das bedeutet, dass viele Leute zögern werden, das Spiel zu spielen.“

„Oder es wird auf ihren Regalen verstauben. Ich fand die Möglichkeit eines solchen Ergebnisses traurig. Also dachte ich, dass wir alle genug begeistern müssen, damit sie es spielen. Wir müssen die Leute dazu bringen, das Spiel in etwa einer Woche oder einem Monat zu spielen. […] Deshalb ist es unsere Pflicht als Schöpfer, genug Begeisterung zu erzeugen“, fügte er hinzu.

„Ich denke schon seit einem Jahr oder zwei: Für ein Spiel wie Infinite Wealth müssten wir ein Festival veranstalten. Es würde sich irgendwie unhöflich anfühlen, ein so langes Spiel einfach fallen zu lassen und so damit abzuschließen (lacht).“

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Infinite Wealth:

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Autonom Media

Weitere Meldungen zu Like a Dragon 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren