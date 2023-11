Like a Dragon Infinite Wealth: Entwickler nennen Details zum Kampfsystem und den Jobs

Like a Dragon Infinite Wealth:

Welches Kampfsystem erwartet euch in "Like a Dragon: Infinite Wealth"? Die Entwickler haben zahlreiche Informationen enthüllt und auch das Job-System vorgestellt.

Ende Januar werden SEGA und Ryu ga Gotoku Studio mit „Like a Dragon: Infinite Wealth“ das nächste Rollenspiel der einstigen „Yakuza“-Reihe auf den Markt bringen. Inzwischen haben die Verantwortlichen einige Details zum Kampfsystem sowie dem Jobsystem verraten.

Bereits mit dem letzten Hauptteil, der Ichiban Kasuga als neuen Protagonisten der Reihe etablierte, hatte das Entwicklerteam auf ein rundenbasiertes Kampfsystem gewechselt. Und auch in „Like a Dragon: Infinite Wealth“ wird man solch ein strategisches System erhalten.

Erweitert, verbessert und dynamischer

Das neue Live Command RPG-Kampfsystem erlaubt es euch, die Charaktere innerhalb eines gewisses Radius zu bewegen, sodass man sich den Gegnern nähern kann, um großen Schaden anzurichten. Alternativ kann man sich auch Verbündeten nähern, um Komboangriffe auszuführen. Dabei wird eine engere Bindung zu dem jeweiligen Charakter von Vorteil sein. Indem man sich in die Nähe von Gegenständen wie Fahrrädern begibt, kann man diese als Waffen einsetzen und besonders großen Schaden anrichten.

Darüber hinaus haben die Entwickler eine Masse an neuen Gegenständen hinzugefügt, die beim Einschlagen explodieren oder auch andere Waffen beinhalten. Somit sollte man die Schwachstellen der Gegner gezielt ausnutzen können. Des Weiteren hat man auch neue AoE-Attacken hinzugefügt, die einen ganzen Bereich mit Schaden eindecken.

Die Knockback-Attacken wurden ebenfalls überarbeitet, indem man die Gegner in Wände und andere Objekte schlagen kann. Sollte man sie in brennende Gegenstände oder explosive Gaskanister schmeißen, kann man noch größeren Schaden sowie Statusveränderungen austeilen. Man kann natürlich auch Gegner gegeneinander werfen, sodass man besonderen Wert auf die Positionierungen legen sollte.

Des Weiteren wurden die perfekten Angriffe verbessert. Wenn man eine Spezialattacke ausführt und den korrekten Button drückt, dann kann man einen perfekten Angriff ausführen. Damit kann man zusätzliche Treffer setzen oder auch die Richtung des Angriffs verändern. In „Like a Dragon: Infinite Wealth“ wird man auch schwächere Gegner mit der „Smackdown“-Funktion schneller niederstrecken können. Ihr opfert die Menge an verdienten Erfahrungspunkten, um die Schwächlinge direkt niederzustrecken. Dafür könnt ihr schnell Geld verdienen und Gegenstände sammeln.

Exklusive und ungewöhnliche Berufe

Das Job-System, das schon in „Yakuza: Like a Dragon“ eingeführt wurde, wurde mit zahlreichen weiteren Jobs erweitert. Unter anderem erhält Kazumua Kiryu seinen einzigartigen Job „Drache von Dojima“, der es ihm erlaubt seine legendären Kampfstile „Brawler“, „Rush“ und „Sledgehammer“ einzusetzen. Zudem kann Kiryu einen Zustand erreichen, in dem er sich für eine bestimmte Zeit frei bewegen und angreifen kann, wie man es aus der Reihe kennt.

Jeder Charakter wird seinen exklusiven Job erhalten. Folgende Jobs wurden bestätigt:

Ichiban Kasuga – Held

Eric Tomizawa – Taxifahrer

Chitose Fujinomiya – Erbin

Yu Nanba – Obdachloser

Koichi Adachi – Detektiv

Saeko Mukoda – Bardame

Seonhee – Assassinin

Joongi Han – Auftragsmörder

Tianyou Zhao – Mafiosi

Im Weiteren wurde bestätigt, dass mit Samurai, Aquanut, Desperado, Kunoichi, Haushälterin und Geodancer einige weitere Jobs zur Verfügung stehen werden.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam & Microsoft Store).

