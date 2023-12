Like a Dragon Infinite Wealth: Enthält verrückte Minispiele aus den Yakuza-Teilen

Der neue Teil der beliebten Rollenspielreihe „Like A Dragon“, ehemals bekannt als „Yakuza“, erscheint bereits in einem Monat. Wie in jedem Teil der Reihe wird es wieder eine verrückte Sammlung an Minispielen geben, die wir bestreiten können.

Und so wie es scheint, hat „Like A Dragon: Infinite Wealth“ einige davon zu bieten. Es wurden nun über sieben Minispiele enthüllt, die es in dem Titel geben soll.

Infinite Wealth kommt mit verrückter Minispielsammlung

Zu den Minspielen zählt unter anderem „Crazy Delivery“, was an Deliveroo erinnert. Wir sammeln Essen ein und müssen es so schnell wie möglich an die Kunden und Kundinnen ausliefern. Dabei müssen wir urkomische Stunts mit dem Fahrrad vollführen, um nicht vom Drahtesel geschlagen zu werden.

Ein weiteres Spiel ist die „Missmatch“-Dating-App. Ichiban Kasuga muss sein eigenes Dating-Profil einrichten und online mit Frauen chatten. Dabei gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch das Karaoke und einige Arcade-Spiele sind wieder mit von der Partie. Zu den Arcade Games zählen beispielsweise SpikeOut und SEGA Bass Fising.

Neu ist ein Poker-Minispiel namens „m HOLD’EM“. Hier gelten die klassischen Poker-Regeln. Ein weiteres, neues Minispiel ist „Darts Live 3“, bei dem die richtige Punktzahl auf der Dartscheibe erwischen müsst.

Natürlich dürfen weitere Minispiele wie der Stripclub und ein nicht ganz ernst gemeinter Leistungstest für Hawaii nicht fehlen.

„Like A Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xboy Series X|S, Xbox One und PC. Anders als das erst kürzlich erschienene „Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ ist der neue Teil kein Spin-Off, sondern der neunte Hauptteil des Franchise.

Quelle: Gematsu

