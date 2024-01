Like a Dragon Infinite Wealth: Finale Previews liefern eine Menge Gameplay

Zu dem in wenigen Wochen erscheinenden "Like a Dragon: Infinite Wealth" sind die finalen Previews erschienen. Diese bringen auch einiges an Gameplaymaterial mit sich.

In knapp drei Wochen werden SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio das Rollenspiel „Like a Dragon: Infinite Wealth“ auf den Markt bringen. Inzwischen hatten zahlreiche Publikationen die Möglichkeit einen letzten Vorabbericht zu veröffentlichen. In diesem Atemzug wurde auch einiges an neues Gameplaymaterial bereitgestellt, das uns bereits einen finalen Eindruck vermitteln sollte.

Doch was erwartet euch überhaupt mit „Like a Dragon: Infinite Wealth“?

Das Aufeinandertreffen zweier Drachen

Im neuesten Ableger der einst als „Yakuza“ bekannten Spielereihe werden die Spieler mit Ichiban Kasuga nach Hawaii kommen. Und erneut wird er alles daran setzen, der neue Drache zu werden. Dabei trifft er auch auf den legendären Drachen von Dojima, der jedoch nur noch ein Schatten seiner alten Stärke ist.

Gemeinsam begeben sich Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu auf ein einzigartiges Abenteuer, das sie auch wieder nach Japan führen wird. Wie schon im letzten Hauptteil wird man ein vollumfängliches Rollenspiel geboten bekommen.

Neben dynamischen, rundenbasierten Kämpfen wird man auch ein ausgiebiges Job-System erleben, das einen von einer abstrusen Rolle in die nächste steckt. Da Ichiban ein sehr fantasievoller Mensch ist, erlebt er die Welt aus einer einzigartigen Perspektive. Seiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, weshalb er selbst die furchterregendsten Gegner in so manchem urkomischen Gewand sieht. Da kommt der „Dragon Quest“-Fan in ihm wieder durch.

Auf der anderen Seite wird sich Kiryu mit seinem düsteren Schicksal auseiandersetzen dürfen. Bereits mit dem im vergangenen November veröffentlichten „Like a Dragon: The Man Who Erased His Name“ haben die Entwickler dieses Kapitel eingeleitet. Dies sollte man zuvor erleben, um zu erfahren, wie es Kiryu nach den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ ergangen ist.

Allerdings wird auch „Like a Dragon: Infinite Wealth“ mehr als nur eine ernsthafte Geschichte zu bieten haben. Einmal mehr wird man auch eine Vielzahl an Nebenmissionen sowie Aktivitäten erleben können, die einem an jeder Ecke unvergessliche Momente bescheren sollen.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ wird am 26. Januar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Für neue Impressionen könnt ihr euch die folgenden Preview-Videos der Kollegen anschauen:

