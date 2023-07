Baldur’s Gate 3: 174 Stunden an Zwischensequenzen enthalten alle Szenen-Variationen

In dem Fantasy-Rollenspiel "Baldur's Gate 3" wartet eine Masse an Zwischensequenzen auf die Spieler. Doch alle Szenen wird man in einem Durchgang nicht sehen können.

Die Larian Studios arbeiten seit einigen Jahren an dem Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“, das ab dem 6. September 2023 für die PlayStation 5 und bereits ab dem 3. August 2023 für den PC erhältlich sein soll. In einem Community-Update haben die Entwickler einige weitere Details zu dem Abenteuer verraten.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten

Vor wenigen Tagen hatten die Entwickler enthüllt, dass in „Baldur’s Gate 3“ insgesamt mehr als 170 Stunden an Zwischensequenzen auf die Spieler warten. So hieß es von offizieller Seite: „Baldur’s Gate 3 hat mehr dreifache an cinematischen Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Romane zusammengenommen. Es beinhaltet 174 Stunden an Zwischensequenzen, womit es mehr als doppelt so lang als alle kombinierten Game of Thrones-Staffeln ist.“

Jedoch muss man nicht befürchten, dass man ausschließlich mit dem Schauen dieser Filmszenen beschäftigt ist. In einem Gespräch mit Eurogamer sagte Larian-Oberhaupt Swen Vincke, dass man die meisten Szenen in einem Spieldurchgang nicht zu sehen bekommen wird. Die Masse stammt durch verschiedene Versionen gleicher Szenen, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Dementsprechend sieht man pro Durchgang nur eine Fassung von über einem Dutzend unterschiedlicher Varianten.

Und je nachdem, welche Entscheidungen man im Spielverlauf trifft, ändern sich die Situationen, Zwischensequenzen und mehr, sodass es sich anfühlt, als wäre das Drehbuch ausschließlich für die eigene Spielerfahrung geschrieben worden.

Weitere Meldungen zu Baldur’s Gate 3:

Nichtsdestotrotz kann man mit „Baldur’s Gate 3“ ein überaus umfangreiches Rollenspiel erleben, das zwischen 75 und 100 Stunden Spielzeit für einen Durchgang anpeilt. Jedoch kann man auch deutlich mehr Zeit investieren, wenn man alles aus dem Abenteuer herausholen möchte.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren