Baldur’s Gate 3: Tactician-Schwierigkeitsgrad soll die Spieler an ihre Grenzen bringen

Wie die Entwickler der Larian Studios bekannt gaben, wird der aus "Divinity: Original Sin 2" bekannte Tactician-Modus in "Baldur's Gate 3" ein Comeback feiern. Versprochen wird eine knackige Spielerfahrung, die auch erfahrene Taktiker an ihre Grenzen bringen soll.

Mit „Baldur’s Gate 3“ erscheint in wenigen Wochen das neueste Rollenspiel des belgischen Studios Larian, das zunächst für den PC und kurze Zeit später auch für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Wie die Entwickler kurz vor dem Release des vielversprechenden Rollenspiels bekannt gaben, dürfen sich Spielerinnen und Spieler, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein sollten, auf die Rückkehr der „Tactician“-Stufe freuen, die bereits in „Divinity: Original Sin 2“ für rauchende Köpfe sorgte.

Geht es nach den Larian Studios, dann wird euch mit „Tactician“ ein Schwierigkeitsgrad geboten, der sich nach einem Dungeon-Master beziehungsweise Spielleiter anfühlt, der sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, euch an eure Grenze zu führen.

So unterscheiden sich die Kämpfe vom normalen Modus

Laut Matt Holland, dem Senior-Combat-Designer von „Baldur’s Gate 3“, werden die Kämpfe auf „Tactician“ im Vergleich mit der normalen Schwierigkeitsstufe mit zusätzlichen strategischen Elementen versehen, die ihr im Auge behalten müsst. „Wir haben es in zwei Ebenen aufgeteilt: Es gibt die Basisebene, die alle Charaktere im Spiel erhalten werden. Das sind die Grundlagen wie zum Beispiel die Erhöhung der Trefferpunkte oder dass es leichter sein wird, dich zu treffen“, so Holland.

Der Senior-Combat-Designer führte aus: „Dann gibt es die lokale Ebene. Wir sind jeden einzelnen Kampf in unserem Spiel durchgegangen und haben kleine Details hinzugefügt, um diese Kämpfe etwas aufregender und schwieriger zu gestalten.“ Als Beispiel wurde ein Kampf gegen Goblins genannt, der sich auf der normalen Stufe noch recht einfach bewältigen lässt.

Auf „Tactician“ hingegen bekommen die Goblins nicht nur zusätzliche Pfeile spendiert. Gleichzeitig wurde das Schlachtfeld mit Elementen wie explosiven Ölfässern oder anderen Gemeinheiten versehen, die euch in Kombination mit der „brutalen künstlichen Intelligenz“ der Gegner das Leben schwer machen werden.

Larian-CEO Swen Vincke kommentierte den „Tactician“-Modus wie folgt: „Du wirst auf Tactician anfangen zu spielen, weil du denkst, dass du es schaffen kannst. Aber dann wirst du anfangen zu weinen. Du wirst sagen, dass unser Spiel schlecht ist – aber es ist nicht unsere Schuld! Es liegt an dir!“

„Baldur’s Gate 3“ wird am 3. August 2023 für den PC veröffentlicht. Am 6. September 2023 folgt die Umsetzung für die PlayStation 5. Noch etwas länger wird die Xbox-Version auf sich warten lassen, da sich die Entwickler hier noch mit technischen Problemen bei der Umsetzung des Spliscreen-Modus und der angepeilten Darstellung in 60 Bildern die Sekunde auf der Xbox Series S konfrontiert sehen.

Quelle: PC Gamer

