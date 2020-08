Baldur’s Gate 3: Das Intro und frische Spielszenen zum Rollenspiel stehen bereit

"Baldur's Gate 3" wurde bisher nicht für die Konsolen bestätigt.

Aktuell arbeiten die belgischen Entwickler der Larian Studios, die sich auf dem internationalen Parkett vor allem mit der „Divinity“-Reihe einen Namen machten, an „Baldur’s Gate 3“.

Im Rahmen des „Panel from Hell“ genannten Livestreams stellte das Studio der Community „Baldur’s Gate 3“ ausführlich vor und enthüllte dabei unter anderem den finalen Releasetermin der Early-Access-Fassung. Wie es heißt, wird diese ab dem 30. September 2020 auf dem PC und Stadia zur Verfügung stehen. Begleitet wurde diese Ankündigung von frischen Gameplay-Szenen zum ambitionierten Fantasy-Abenteuer.

Intro stimmt auf das vor euch liegende Abenteuer ein

Weitere Details zu den Rassen und Klassen, die in der Early-Access-Phase auf angehende Abenteurer warten, werden laut den Larian Studios zu einem späteren Zeitpunkt genannt. Die Reise der Spieler beginnt in „Baldur’s Gate 3“ in Avernus, der ersten Ebene der Hölle. Avernus ist ein zentraler Punkt des im letzten Jahr veröffentlichen „Dungeons & Dragons“-Abenteuer-Moduls „Abstieg nach Avernus“ („Descent into Avernus“) und wird gemeinsam mit vielen anderen Regionen, eine Rolle in „Baldur’s Gate 3“ spielen.

Ergänzend zu den neuen Gameplay-Szenen steht zudem das Intro zu „Baldur’s Gate 3“ bereit, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt. „Baldur’s Gate 3“ wurde bisher lediglich für den PC und Googles Streaming-Dienst Stadia bestätigt.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler der Larian Studios Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 zwar nicht ausschließen, spruchreif sei dahingehend allerdings noch nichts, da sich das Studio zunächst auf die Versionen für den PC und Stadia konzentrieren möchte.

