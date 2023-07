Baldur’s Gate 3: Produktion nutzte Intimitätskoordinator wie beim Film

In dem kommenden Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ der Larian Studios dürfen die Spieler einige erwachsene Details erwarten. So sollen die Nutzer unter anderem auch den Intimbereich ihrer Spielfigur anpassen können. Und wer möchte, kann gleich komplett nackig durch die Spielwelt Faerûn reisen.

Das Spiel soll aber auch einige intime Szenen zeigen. Damit sich die Synchronsprecher, die ihre Figuren in dem Rollenspiel auch mit Motion Capture darstellten, nicht unwohl fühlten, kamen Intimitätskoordinatoren wie bei Filmproduktionen zum Einsatz.

Darsteller sollten sich bei romantischen Szenen wohlfühlen

Intimitätskoordinatoren arbeiten bei Film- und Fernsehproduktionen und sollen sicherstellen, dass sich die Schauspieler bei intimen Szenen wohl fühlen und sich nicht zu Dingen gedrängt fühlen, denen sie nicht zugestimmt haben. Die Koordinatoren helfen den Darstellern etwa bei Sexszenen, aber auch anderen intimen Darstellungen mit Körperkontakt.

Wie die Darstellerinnen Jennifer English und Devora Wilde in einem Interview mit der BBC angaben, kamen diese Koordinatoren auch bei dem kommenden „Baldur’s Gate 3“ zum Einsatz. English stellt die Klerikerin Shadowheart dar, während Wilde die Githyanki-Kriegerin Lae’zel mimt. Das Studio Larian glaubt, dass sie einer der ersten Entwickler sind, die Intimitätskoordinatoren bei einem vollständig gerenderten Videospiel einsetzen. Zuvor waren Koordinatoren bereits bei dem FMV-Thriller „Immortality“ aus dem Jahr 2022 tätig, der jedoch aus gefilmten Sequenzen besteht.

Jennifer English und Devora Wilde gaben an, dass sie froh darüber waren, dass Larian speziell ausgebildete Experten eingesetzt hat, um sicherzustellen, dass sich die Darsteller bei den Aufnahmen für „Baldur’s Gate 3“ wohl fühlen. English gab an, dass sie einige seltsame Szenen darstellen musste. „Ich habe während einer Aufnahmesitzung überhaupt kein Igitt gespürt. Und ich habe eine ziemlich niedrige Igitt-Schwelle“, so die Darstellerin. Das Spiel machte kürzlich wegen einer Szene von sich reden, in der ein Charakter Sex mit einem Druiden in seiner Bärenform hat. Das dazugehörige Video soll dazu geführt haben, dass Larian vorübergehend von TikTok gebannt wurde. Devora Wilde findet es jedoch urkomisch und gibt an, dass dies nur zeigen würde, „wie verrückt dieses Spiel auf die bestmögliche Art und Weise ist“.

