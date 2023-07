Baldur’s Gate 3: Umfangreicher Charakter-Editor lässt euch sogar den Intimbereich anpassen

"Baldur's Gate 3" wird in jeglicher Hinsicht umfangreich. So auch der Charaktereditor, der den Spielern sogar die Anpassung des Intimbereichs der eigenen Spielfigur ermöglicht, wie aus einem Interview mit den Entwicklern hervorgeht.

Mit „Baldur’s Gate 3“ scheint uns ein in jeglicher Hinsicht monumentales Rollenspiel zu erwarten. Nachdem in den letzten Wochen immer mehr Details zum Umfang zum Dungeons & Dragons-inspirierten RPG bekannt wurden, die unter anderem von über 170 Stunden Spielzeit und mehreren Tausend Endvariationen sprechen, gibt es nun auch neue Infos zum Charaktereditor. Auch mit diesem werdet ihr augenscheinlich deutlich mehr Zeit verbringen können als mit den großen Genre-Kollegen.

In einem Interview des englischsprachigen Gamingmagazins Kotaku mit dem Lead Artist Alena Dubrovina wurde ausführlich über den Editor gesprochen, der dem Spieler so viele Freiheiten bei der Erstellung lässt wie wohl kein Spiel dieser Art zuvor. Das geht von den artenspezifischen Merkmalen der verschiedenen Rassen bis hin zur Gestaltung der charaktereigenen Genitalien.

Auch das Geschlecht und die Pronomen der gewählten Spielfigur lassen sich auswählen und mit verschiedenen Optionen für den Intimbereich kombinieren. Laut Dubrinova soll dieses Feature jedem Spieler ermöglichen, seine eigene Vorstellung und Identität genau umzusetzen und eine möglichst große Individualität zu schaffen.

Gewisser Grad an Sexualität eingeplant

Die Bearbeitungsmöglichkeiten bauchabwärts haben aber nicht nur etwas mit den im Spiel vorkommenden Sex-Szenen zu tun. Zwar werden die eigenen Charakterdesigns dort ebenfalls zu sehen sein. Es wird aber auch außerhalb von Cutscenes die Möglichkeit geben, komplett nackt durch Faerûn streifen. Zusätzlich bekommt die Unterwäsche der Charaktere ebenfalls einen eigenen Slot und lässt sich mit neu gekauften, gefundenen oder gestohlenen Exemplaren ausrüsten – oder eben nicht.

Wer allerdings etwas dagegen hat, ständig nackte Haut zu sehen oder wer das Spiel streamen möchte, kann einen entsprechenden Menüpunkt aktivieren, der Nacktheit ausblendet. Damit soll wirklich jeder seine optimale Erfahrung mit dem Spiel haben.

„Baldur’s Gate 3“ scheint also in jeglicher Hinsicht ein sehr umfangreiches RPG zu werden. Für PC-Spieler ist es bereits am 3. August so weit. PS5-Spieler müssen sich bis zum 6. September gedulden, um das Rollenspiel endlich spielen zu können spielen zu können.

Für 69,99 Euro bekommt ihr die Standard-Version, für 10 Euro mehr die Digital Deluxe Edition, welche einige kosmetische Bonusinhalte und einen 72-stündigen Early-Access-Zugang für Akt 1 beinhaltet.

