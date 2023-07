Baldur’s Gate 3: Der dritte Antagonist – Neuer Trailer zeigt Orin die Rote

Kurz vor dem Release von "Baldur's Gate 3" stellten die Entwickler der Larian Studios einen weiteren Trailer mit frischen Eindrücken aus dem Rollenspiel bereit. Dieses Mal rückt mit Orin der Roten eine der Bösewichte in den Fokus.

In wenigen Wochen wird das von den belgischen Larian Studios („Divinity: Original Sin“) entwickelte Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ auch für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Entwickler einen weiteren Trailer mit frischen Eindrücken aus der Welt von „Baldur’s Gate 3“ bereit. Dieses Mal dreht sich alles um den dritten Antagonist des Fantasy-Abenteuers: Orin die Rote, die von einer alten Bekannten gespielt wird.

Die Rede ist von Maggie Robertson, die die meisten unter euch dank ihrer Rolle als Lady Dimitrescu in „Resident Evil: Village“ kennen dürften. Bei Orin handelt es sich nicht nur um eine gefürchtete und durchtriebene Gestaltenwandlerin. Gleichzeitig wird Orin als eine „Meisterin der Kunst des Mordens“ beschrieben.

Entwickler versprechen eine umfangreiche RPG-Erfahrung

Wie die Larian Studios versprechen, dürfen wir uns bei „Baldur’s Gate 3“ auf ein umfangreiches Rollenspiel freuen. Wer nur die Kampagne abschließen möchte, wird je nach Vorgehensweise 75 bis 100 Stunden beschäftigt sein. Hinzukommen laut offiziellen Angaben zahlreiche Geheimnisse und optionale Missionen beziehungsweise Quests, denen ihr nachgehen könnt.

Darüber hinaus soll „Baldur’s Gate 3“ nicht weniger als 17.000 Variationen des Endes bereithalten. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr innerhalb der Quests oder der Kampagne an sich trefft, werdet ihr eines der unterschiedlichen Enden zu Gesicht bekommen. Bei solch einer beeindruckenden Anzahl an Enden versteht sich aber wohl von selbst, dass sich die Abspanne oftmals nur in Nuancen voneinander unterscheiden.

Für zusätzlichen Wiederspielwert sollen die Schwierigkeitsgrade sorgen. Vor allem die Tactician-Stufe wird sich laut den Larian Studios an erfahrene Spielerinnen und Spieler richten, die auf der Suche nach einer besonders harten Herausforderung sind, und diesen alles abverlangen.

„Baldur’s Gate 3“ wird am 3. August 2023 für den PC veröffentlicht. Da die PlayStation 5-Version noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt, erfolgt der Release für Sonys Konsole ein wenig später. Genauer gesagt am 6. September 2023.

