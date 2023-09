Baldur’s Gate 3: Early-Access-Zugriff auf der PS5 gestartet – Trailer stimmt auf das RPG ein

Mit sofortiger Wirkung erhalten Käufer der Digital Deluxe- oder der Collector's Edition auf der PlayStation 5 Zugriff auf "Baldur's Gate 3". Ein offizieller Trailer stimmt auf die Abenteurer, die in dem gefeierten Rollenspiel auf uns warten, ein.

Mit der PC-Version des Fantasy-Abenteuers „Baldur’s Gate 3“ lieferten die Entwickler der Larian Studios im letzten Monat nicht weniger als das bestbewertete Rollenspiel der vergangenen Jahre ab.

Da bei der PlayStation 5-Umsetzung noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt wurde, erfolgt der offizielle Release der PS5-Version erst in dieser Woche. Solltet ihr euch dazu entschieden haben, die Digital Deluxe Edition oder die Collector’s Edition von „Baldur’s Gate 3“ zu erwerben, könnt ihr dank des Early-Access-Zugriffs ab sofort loslegen.

Passend zum Start des Vorabzugriffs darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Der besagte Trailer liefert Eindrücke aus dem Spielgeschehen und hebt dabei die wichtigsten Features von „Baldur’s Gate 3“ hervor.

Eine Reise in die Vergessenen Reiche

Spielerisch haben wir es bei „Baldur’s Gate 3“ mit einem Rollenspiel der alten Schule zu tun, das großen Wert auf die Weiterentwicklung eurer Charaktere und eine lebendige Geschichte legt. Im Laufe eures Abenteuers erhaltet ihr immer wieder die Möglichkeit, mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen und so eine von mehr als 17.000 Varianten zu Gesicht bekommen, die das Ende des Rollenspiels zu bieten hat.

Vor Beginn der Kampagne führt euer Weg in den umfangreichen Charakter-Editor, in dem ihr einen eigenen Helden entwerft und dabei auf zwölf Klassen und elf Völker des D&D-Spielerhandbuchs zurückgreifen könnt. Ob ihr eurem Helden eine eigene Hintergrundgeschichte verpasst oder auf vorgegebene Geschichten zurückgreift, ist in „Baldur’s Gate 3“ euch überlassen.

„Wie immer du dich entscheidest, dich erwarten Abenteuer, Beute, Kämpfe und Romantik in den Vergessenen Reichen und darüber hinaus. Stelle deine Gruppe zusammen. Erlebe das Abenteuer online – mit einer Gruppe aus bis zu vier Charakteren“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Dank der kooperativen Mehrspieler-Komponente könnt ihr die reichhaltige Fantasywelt und die spielerische Tiefe, die das Kampfsystem in „Baldur’s Gate 3“ zu bieten hat, wahlweise alleine oder zusammen mit anderen Spielerinnen und Spielern erleben.

Der offizielle PS5-Release von „Baldur’s Gate 3“ erfolgt am Mittwoch, den 6. September 2023. Auf Sonys Konsole gehört das Rollenspiel zu den größten Titeln überhaupt und belegt fast 109 Gigabyte an freiem Speicher.

